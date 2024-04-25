超哥直播遭嗆「一直找藉口」秒爆氣！狂飆五字經：需要跟你交代嗎
網紅超哥1月被直播主Toyz嫌棄自開的日本料理店醋飯不好吃，雙方爆發激烈衝突，他也被帶回警局。日前超哥在直播中，有網友再度提及此事，頓時觸動超哥敏感神經，讓他爆氣回嗆：「我叫警察保障你的安全好不好？讓我看看你是誰！」場面十分火爆。
記者吳昕蓓／綜合報導
超哥在直播過程中不時查看網友留言，有觀眾表示「你就是一直找藉口」，讓超哥氣到忍不住飆出五字經，「我找什麼藉口？」他強調自己從頭到尾都沒有主動惹Toyz，「過往的影片1000支你可以去看，我是什麼人，我需要跟你交代嗎？我需要嗎！」
超哥狂脫口髒話，質疑網友身份是網軍或是側翼，「來！來看看！我叫警察保障你的安全好不好？讓我看看你是誰！我直播還開著，如果20分鐘、30分鐘你能到的話，我們用愛與和平去化解你心中的怨念，用超派鐵拳化解你心中的殘念。」
對於有人說「你不能代表台灣餐飲業」，超哥也直言他不能代表家鄉的餐飲業，「但我可以代表我自己啊，我可以代表我自己對台灣餐飲業做一點點的貢獻吧！」影片曝光後，還是引來不少網友嗆聲，「啊你不是跟金旋風拍詐賭覆盤 還敢說不是你先的喔，超級可悲」、「一開始看還沒什麼感覺，看久了講話真的很糖」。
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