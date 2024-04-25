印度移工來台！立委籲推直聘制度、防仲介剝削　許銘春：持續精進

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立委陳昭姿指出，先前質詢時有提出，希望民眾在聘僱移工時，能採政府對政府、國對國的直接聘僱制度，以防止私人仲介剝削移工；現有的移工來源國，台灣在直聘制度做的很差，僅不到1%，民眾還是習慣透過仲介聘僱移工，但政府當仲介，可以減少移工剝削、雇主也較安心。
陳昭姿直指，當時許銘春回應，對於新的來源國，一開始談判就這樣要求，會比較容易進行，讓立委、勞團以為印度移工就是要採取直聘制度，但4月3日公布MOU第8條，和現行政策無不同，仍然允許私人仲介引進嗎？
許銘春回應，當初談招募希望雙軌多元，直聘為主要談判重點，但其他來源國問題在於配合問題，不是台灣政府不願意做，而是越南、印尼等來源國消極、不願意接受直聘制度，但對於新的來源國印度，就會把直聘制度視為優先談判議題，後續雙邊工作層級會議會來處理。
陳昭姿提到，韓國政府設立行政法人、韓國人力資源發展公團，在海外設立分處，辦理選工、技能訓練、居留服務、返國服務等，還需進行語言、技能測驗，作為人力公團選工參考；該組織還會協助接機、助移工參加就業培訓、送至工作場所、後續追蹤移工工作與適應狀況等。反觀台灣的直聘中心採外包，工作僅是代收代轉文件，就像一個收發中心，沒有賦予上述韓國工作，且外包廠商標案1年7千多萬，規模只有20幾個員工，比仲介公司還少，也很難服務70幾萬名移工，想詢問勞動部是否會比照韓國，成立行政法人？
許銘春說，韓國引進移工比台灣晚，比較能一步到位，不像台灣有私人仲介的問題，和其他國家談人力引進時，能用直聘制度去談，來源國都會願意，但台灣現在要改就會遇到困難，但台灣有參考韓國模式，試辦家庭看護工一站式服務1年多，盼之後再擴大到事業移工。
立委陳菁徽也說，希望許銘春承諾優化直接聘僱制度、簡化流程、加強聯繫服務，參考韓國聘僱許可制，由政府資助、 成立專責單位，全方面解決聘僱問題，雇主不用負擔任何時間金錢成本，只要支付移工就業前的訓練費用即可，勞動部應將直聘制度視為產業企業重點服務項目，也能避免移工遭受不當剝削、強迫勞動等等不當對待。
許銘春說，直聘制度是想讓雇主多一個選擇，有不斷在精進，未來也會持續檢討。