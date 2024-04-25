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電費調漲也不怕！7-11「隱藏優惠」繳帳單賺回饋：2步驟爽領200元

▲7-11推出繳電費賺回饋活動，先上網登錄活動，並且使用OPENPOINT點數全額折抵電費帳單，最高爽賺200元回饋金。（示意圖／翻攝爆廢公社）
▲7-11推出繳電費賺回饋活動，先上網登錄活動，並且使用OPENPOINT點數全額折抵電費帳單，最高爽賺200元回饋金。（示意圖／翻攝爆廢公社）

記者鍾怡婷/綜合報導

夏季用電量大加上電價調漲，讓不少民眾看到帳單心驚驚，對此，7-11推出隱藏優惠，到門市繳費前先上網登錄活動，並且使用OPENPOINT繳費，即可獲得11％回饋，最多爽賺200點，相當於200元現金，除了可以繳納其他生活代收帳單外，也可以在7-11門市、跨20大通路當現金使用，守護荷包就靠這一招！

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7-11推出隱藏優惠「炎夏抗漲 OPENPOINT繳電費，補貼您11%」，會員只要在5月1日於OPENPOINT APP指定活動頁面登記參加，即獲得回饋資格，緊接著於6月持最新一期電費帳單，到7-11門市使用使用OPENPOINT點數折抵整筆電費帳單成功，即可獲得11%點數回饋，最高回饋上限200點、價值相當於200元現金，挑戰全台代收電費最高回饋！

第一步驟：5月1日打開OPENPOINT APP指定活動頁面「參加活動」（限前1000名登記成功的會員）

第二步驟：6月持最新一期電費帳單，至7-11門市使用OPENPOINT點數全額折抵電費帳單，即可獲得11％回饋（上限200點數）

▲別忘記在5月1日打開OPENPOINT APP，指定活動頁面點選「參加活動」，限前1000名登記成功的會員。（圖／7-11提供）
▲別忘記在5月1日打開OPENPOINT APP，指定活動頁面點選「參加活動」，限前1000名登記成功的會員。（圖／7-11提供）
此外，7-11自5月1日至5月14日攜手雄獅旅遊，於OPENPOINT APP推出「10點換日本神秘之旅｜郵輪4日雙人行抽獎券」，有機會抽中超過7萬元價值、不知道旅遊目的地的驚喜日本遊，抽獎券兌換越多、中獎機會越大，預計將於5月底抽出5名幸運兒，有機會一人中獎、雙人同遊，讓OPENPOINT會員在繳稅季、電價漲的荷包緊縮時代下，也能期待驚喜旅遊帶來的生活樂趣。

除了7-11繳電費補助外，信用卡公司也推出繳水電費享回饋活動，刷哪張最划算一次看：

第一銀行悠遊聯名卡：2024年6月30日前」，使用一銀悠遊聯名卡代繳生活費用，如水費、電費及瓦斯費，只要單筆滿300元，並登錄活動即可享5%現金回饋（每戶每期回饋上限為50元）。

台新銀行街口聯名卡：2024年6月30日，每週三使用台新街口聯名卡並於街口支付APP內繳費，如：水費、電費、瓦斯費、中華電信費等生活費用，即可享最高2%街口幣回饋（每月加碼回饋上限100元街口幣），透過專屬連結申辦JCB卡的新卡友最高可享6%回饋。

聯邦銀行綠卡：至2024年6月30日前，使用聯邦綠卡並申辦電子帳單，並自動扣繳水電費、電信費（中華電信、台灣大哥大、遠傳、台灣之星、亞太）、瓦斯費皆可享1.5%回饋！此外，聯邦綠卡的自動扣繳回饋上限為每月300元，若當月有要繳交水電費以外的其他費用，得特別留意是否用滿上限。

▲專家建議，沒信用卡的「銀行小白」想貸款買房，最好還是先辦張信用卡最穩妥。（示意圖／NOWnews資料照）
▲除了7-11繳電費補助外，信用卡公司也推出繳水電費享回饋活動。（示意圖／NOWnews資料照）

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