存股族快看！這7家金控今年配息出爐　目前現金殖利率最高是這家

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兆豐金2023年全年稅後淨利達332.47億元，較2022年大幅成長81%，每股稅後淨利（EPS）2.37元，獲利年增率在14家金控中排名第1、稅後淨利金額及EPS均排名第4，穩居公股金控排名第一的地位。兆豐金董事會也通過股利派發案，今年每股將配發1.5元的現金股利及0.3元的股票股利，合計每股配發1.8元，創下歷史新高。
不過，兆豐金現金股利配發並不是史上最高，過去最高曾配發1.7元現金股利，現金股利發放率也掉到63.29%，股利配發率為75%，而兆豐金股價也在股利公布後隔天收跌，當日並遭外資賣超2.2萬張，居賣超第二大。若以昨日收盤39.35元估算，現金殖利率3.81%。
至於玉山金2023年稅後淨利達217.6億元，創歷年最高紀錄，年成長38.1%，每股稅後盈餘1.41元，股利也已出爐，今年每股將配發1.2元現金股利、0.2元的股票股利，合計每股配發1.4元股利，為近4年新高，現金股利則是歷年新高。若以昨日收盤價27.05元估算4.43%。
元大金2023年稅後純益265.66億元，年增23.8%，EPS為2.09元，也公布今年每股配發1.3元股利，創歷年股利水準次高，較上年度股利增加約36%，其中包含現金股利1.1元，股票股利0.2元，股利配發率回升至62%以上。若以昨日收盤價30.35元估算，現金殖利率3.62%。
去年沒有配發股利的國票金，2023年度合併稅後純益20億元，EPS為0.58元，今年也恢復配股，每股擬配發現金股利0.73元、股票股利0.246元，合計0.976元，創17年以來新高。以昨日收盤價14元計算，現金殖利率有5.21%。
合庫金2023年稅後純益172.6億元、EPS有1.17元，董事會決議今年每股擬配發1元股利，與去年一致，其中包含0.65元現金與0.35元股票，現金股利配發率回升至5成以上水準。若以昨日收盤價26.1元估算，現金殖利率2.49%。