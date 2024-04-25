任期最長勞動部長！許銘春坦言6年未竟之事：未能推動勞保年改

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立委邱鎮軍表示，許銘春做為史上任期最長的勞動部長，曾提及勞保年改、低薪、失聯移工都是最急迫的勞動議題，但勞保年改一拖就拖了快8年，想請問新任勞動部長何佩珊會推動年改嗎？還是繼續撥補？他強調，不能因為議題複雜，就一直拖，也不希望勞保年改只是口號。
許銘春回應，她也不願意這樣拖，主要是勞保年改涉及千萬名勞工、60萬事業單位，議題太複雜，必須透過大家多溝通、求取最大共識，並認為撥補一定要持續，改革也一定要面對；另外，她提到，自己在擔任部長期間，許多勞動政策在行政院或立法院討論時，何佩姍都參與其中，對相關政策不陌生，相信政策會是一貫的規劃。
立委黃秀芳詢問，許銘春身為任期最長的勞動部長，6年多期間還有什麼未竟之事，是最遺憾在任內無法完成的？
許銘春坦言，勞保年金改革是非常複雜的議題，也是大工程，但她至少做到撥補，從2020年開始撥補新台幣200億到今年1200億，再加上特別預算，讓撥補金額達到2670億元，確實有穩定基金財務。
許銘春說，去年勞保基金餘額創新高，達到8700多億，都是因為有這些撥補的挹注，再加上同仁辛苦的投資運用勞工老本，讓他們獲得更好報酬，讓基金財務可以更穩定、勞工更安心。
許銘春表示，至於其他面向還是需要大家繼續溝通、集思廣益，尋求共識再往前走。