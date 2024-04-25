美元利差優勢仍在！銀行高利定存年利率最高7%　但需留意起存門檻

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凱基銀行也持續推出優惠的美元高利定存活動，至4月30日止，凡透過行動銀行APP存入新資金，單筆最低承作金額5000美元，即可享3個月期定存年利率5.3%、6個月期5.1%；若為財富管理會員，則可透過分行臨櫃、客服辦理，最高享3個月期5.5%、6個月期5.3%的超優惠利率，民眾可趁勢鎖住美元的高利率。
第一銀行同樣至4月30日止推出「美元、澳幣、加幣及人民這4大幣別新資金優利定存專案，不限身分、無金額上限，美元、澳幣、加幣及人民幣，各幣別最高年利率可分別享有5.3%、3.5%、4.3%及2.3%優惠利率。
兆豐銀行今（25）日也推出限時推出線上「美元優利定存專案」，至6月12日止，起存門檻最低只要美元3000元，企業戶單筆起存門檻美元30萬元，存款金額無上限，也沒有名額及限存筆數的限制，美元定存3個月優惠利率5.18%，6個月優惠利率5.08%。
王道銀行則針對女性用戶推出6個月美元年利率6%優惠定存方案，活動至12月31日止，單筆起存金額為1000美元，上限25000美元，每人限存1筆，利息採每月給付。
另外，滙豐銀行近期推出的新貴賓美澳雙幣優利定存，年息來到7%，定存期別3個月，只要是合格私人銀行新戶或是卓越理財尊尚新戶，單筆起存3萬美元，單一客戶最高承作門檻為50萬美元。若是卓越理財新戶可選擇3個月天期6.4%的美元定存方案。
永豐銀行同樣打出新尊榮理財貴賓美元優利定存方案，新戶臨櫃以新資金承作專案，定存10萬美元享3個月天期6.2%高利率，35萬美元拿6.5%，100萬美元利率升到6.8%，專案活動至4月底止。
星展銀行推出星滿利外幣定存，美元定存設計2種天期，最高為1個月天期的5.6%，次之為3個月天期的5.4%，僅提供豐盛理財客戶與豐盛私人2大類客戶，定存活動起存門檻5萬美元、最高50萬美元，豐盛私人客戶存款天花板可調高至100萬美元。
不過，銀行也提醒，民眾如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠，而且外幣定存具有匯兌及利率風險，建議妥適規劃資金配置後再申辦，以獲得最佳收益。