彩券行老闆娘輸錯1號碼！幸運兒「爽中一等獎」 獎金秒翻2800倍
許多人喜歡買彩券碰碰運氣，看是否能中大獎，中國就有一間彩券行，因老闆娘手誤輸錯客人指定的彩券號碼，沒想到竟因此讓該名客人幸運中了一等獎，獲得獎金844萬元人民幣（約3795萬新台幣），比起原先沒輸錯的彩券獎金翻了2813倍，興高采烈的得主也決定包紅包送給老闆娘，消息曝光後，瞬間衝上微博熱搜。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合陸媒報導，遼寧大連一間彩券行近日發生一起有趣意外，老闆娘在輸入客人指定的彩券號碼時，不慎將「05」誤輸成「06」，對方也將錯就錯買下，沒想到最後竟幸運中了一等獎，獎金高達844萬人民幣。
老闆娘受訪時透露，若當初她沒有手誤按錯，該位客人只會獲得3000元人民幣（約13490元新台幣），沒想到一個失誤卻讓客人幸運中一等獎。她表示，客人也覺得相當不可思議，並決定包個紅包將獎金分給老闆娘，「只是還不知道會包多少」。
消息曝光後，瞬間衝上微博熱搜，中國網友們紛紛驚呼，「必須改正錯誤！彩票站道歉，重新印製正確號碼的彩票，錯誤彩票給我」、「哪個彩票站我也要去買」、「要是因為輸錯而錯失一等獎，就官司纏身了」。但也有人質疑一切只是劇本。