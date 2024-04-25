澎湖郵輪碼頭啟用！可停15萬噸級郵輪　國際旅運中心拚2026落成

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因應靠泊郵輪能量提升，，港務公司表示為提供國際遊客便捷現代化通關設施服務，位於1號碼頭後線腹地同時規劃興建國際線郵輪旅運中心，計畫經費6.31億元，亦於今日舉辦動土典禮儀式，預計2026年第2季完工，啟用後將大幅優化旅客候船、通關動線、休閒購物等空間。
港務公司執行副總經理王錦榮介紹澎湖商港未來的港埠建設與招商規劃，展示澎湖港全面發展郵輪、客輪遊憩觀光的信心。港務公司董事長李賢義進一步說明，「港務公司向來視地方與港口發展為共同重要目標，馬公港屬澎湖群島與跳島觀光、遊憩最重要門戶，港務公司會持續強化港埠資源提升客貨運服務量能，精進客貨運設施服務水準，營造澎湖舒適旅遊與海上遊憩的新形象，健全港埠經營環境。」
交通部長王國材表示，澎湖特殊的地理位置讓澎湖擁有得天獨厚的人文發展及海上旅遊風光，是國際郵輪跳島觀光的最佳港口，更可創造國內外旅客新型的旅行體驗。為提升澎湖旅客服務品質及在地觀光發展，中央將持續出資並督促港務公司、航港局及早完成馬公港1號碼頭新國際旅運中心、3號碼頭交通船上下岸設施及龍門尖山港旅客服務中心等工程，並繼續推動馬公港8號碼頭澎湖輪新旅客服務設施，為澎湖打造兼具郵輪跳島示範港及國內最佳觀光旅遊門戶，結合在地海洋及人文特色，期待吸引旅客參與海洋活動，帶動地方觀光及周邊經濟蓬勃發展。