北市2行政區市民注意！26日一早9點災防演習 發布國家級警報測試
近來地震不斷，台北市政府為辦理今年度的災害防救演習，已與交通部中央氣象署協調，將於4月26日演習當日上午9時，針對士林區、北投區發放手機國家級警報測試，提醒士林區、北投區民眾接到測試警報後不用驚慌。
記者林莞茜／綜合報導
北市府說明，訂於4月26日舉辦的113年災害防救演習，其演習情境係假定山腳斷層南段發生規模6.6地震，台北市5個行政區震度達到5強至6弱，其中以士林、北投區災損最為嚴重，台北市政府立即成立災害應變中心因應，並開設廣域救災支援集結據點，讓中央政府、各縣市及國外搜救隊伍能順利支援投入北市救災。該演習其中一個項目為災害預警，因此會模擬針對重災區的士林區、北投區發放手機國家級警報。
北市災害防救辦公室表示，當日配合演習發送的警報測試，請收到測試警報的民眾不用驚慌，各機關學校也無須配合任何動作，但如果碰到真實的地震，每一秒時間的運用都是關鍵，第一時間依趴下、掩護、穩住的避難要領，先做好自我的保護。
以下為當日手機國家級警報測試的內容：
【113年臺北市災害防救演習】地震速報演練訊息，收到訊息請勿慌張。若遇實際地震應變[趴下、掩護、穩住]【Earthquake Disaster Drill】中央氣象署02_2349 1181。