李亦伸專欄／熱火「區域聯防」教科書！切換自如、困死塞爾提克

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熱火Jimmy Butler傷停，進攻端少一個支撐，防守端缺一個全能3D，先發、團隊、陣容深度都受到最大考驗。但熱火克服一切，靠非凡防守、出色執行力、精準三分球，完美掌控比賽節奏，拿下神奇一勝。
這一勝很可能就是熱火在這個系列賽唯一一勝。
如果你還是相信熱火不怕塞爾蒂克，熱火也還有單場投進23個三分球能力(43投23中，三分命中率5成4)，熱火區域聯防還是能困住塞爾蒂克，拆解綠塞的進攻體系和角色球員發揮，那也行，熱火確實正在創造各種奇蹟和不可能。
我是不認為熱火還能在塞爾蒂克手裡拿下第二勝，熱火會把每場比賽打得很糾纏，但天時地利人和的各種贏球條件，包括最完美防守、最恐怖三分火力、幾乎沒有犯錯，同時也要塞爾蒂克被打悶，熱火系列賽已經沒有再贏一場機會。
完美「區域聯防」必須從1對1防守做起，在擋拆、掩護後做出第一時間直覺反應全面換防+輪轉補漏+收縮還原，熱火真的就像教科書一樣，每個細節都能做到最完美。
除了區域聯防，熱火一大四小布陣，再到「5 out」拉開空間，以擋拆、傳切為主的跑動式進攻，在半場進攻撕裂塞爾蒂克對位、輪轉防守，把握各種可以投進和不可能投進機會，也是一絕。
這一點，塞爾蒂克在防守、布陣、對位和戰略應變上，塞爾蒂克教練Joe Mazzulla明顯被熱火教練Erik Spoelstra打得體無完膚。
塞爾蒂克隊型、天賦和陣容、人員配備，要打「5 out」，玩「擋拆+傳切」，武器非常多。要比一大四小布陣，在半場攻防極盡糾纏折磨，塞爾蒂克同樣有這樣的條件和對位。
可惜，塞爾蒂克G2整場比賽一直在接招，而且拆不了招，更沒辦法創造反制、反擊空間，只能陷入熱火區域聯防和各種傳切、製造錯位，最後是擋不住的三分火力和各種突襲式籃下突破。
Joe Mazzulla執教、 用人和應變非常保守，他是這兩年塞爾蒂克最「弱」環結，但靠著頂級球星+出色陣容天賦，核心8-9人輪換年輕、有速度、有運動能力，塞爾蒂克還是能穩穩吃下過去五、六年累積出來的戰力，遊刃有餘面對所有對手。
熱火儘管很不一樣，也一點都不怕塞爾蒂克，但塞爾蒂克面對這支以小搏大，用區域聯防和三分球做為主要武器的熱火游擊隊，贏球過程會很辛苦，但基本上不會任何意外。
看熱火的防守和三分球很舒服，謝謝熱火帶來的極致展示。
塞爾蒂克必須更好，否則這樣的綠塞如果遇上西區冠軍金塊或湖人，塞爾蒂克還是打不贏。
沒錯，我說的西冠還有湖人，我們再看下去吧。