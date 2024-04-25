24歲台妹當性工作者！驚爆「每月薪水60萬」：台灣8成男人買過春
台灣知名脫口秀演員曾博恩昨（24）日推出新節目《初識啦！阿博》，試播集題材就相當辛辣，找來24歲的性工作者女子以及男友進行訪談，對方更驚爆「每月薪水60萬」，並認為台灣有8成男人買過春。
記者潘毅／綜合報導
《初識啦！阿博》試播集找來從事性工作的女孩「可愛」與男友Kevin，分享工作內幕及情侶相處的日常。可愛表示，自己從事性工作者時間約有4年多，以她自己為例，每天上班8小時、一小時接待1位客人，月收入大約60萬元，「但每個性工作者的收入落差大」，而她算是生意好的女孩。博恩也相當好奇這個行業目前的從業人數有多少？可愛則表示，「現在很多，一間店若有80個小姐的話，光林森北路就有11至12間店」。
可愛也表示，男友Kevin原本是客人，在追求過後兩人穩定交往至今4年半，更以自身經驗，認為「台灣男人買過春的比例大約有8成」，一旁男友Kevin也附和道「因為買春太容易」、「消費門檻太低。」
博恩接著提出疑問「台灣男生到底多大？」可愛則回應「平均長度大概12公分，絕沒有像網友口中誇大的18公分、30公分。至於女友的職業是否會影響到兩人交往，男友Kevin則認為，性工作與其他工作並無差異，也沒有要求過可愛換行業，「我們交往的關係，就跟大家認知的情侶或者是穩定交往要有計劃要步入婚姻模式幾乎一樣，沒有因為這個職業不一樣。」