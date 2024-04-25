超越日本！韓客來台居冠　台韓力拚觀光互訪300萬人次

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根據觀光署統計，2023年台韓兩國旅客互訪已恢復至疫前近7成，共有169萬9420人次。今年1月，韓國來台旅客更高達11萬3192人次，榮登來台旅客第1名，達2019年的91%，而台灣訪韓旅客在今年1月有9萬2806人次，超越疫前同期表現，可見兩國互訪熱度持續上升。
葉菊蘭表示，感謝韓方代表團在403地震後來到台灣，以實際行動表達支持，共同商討台韓觀光交流策略，台韓兩國有著相似的社會年齡結構，共同面臨低生育率、邁入超高齡化社會。因此，今年會議深化討論範疇，除分享兩國互訪觀光政策，更探討影響未來社會經濟主軸的M、Z世代行銷實例。UNWTO（聯合國世界觀光組織）預測2024年旅遊消費趨勢，旅客仍然偏好區域間的旅行，往來台灣與韓國的航班，不用3個小時就能到達，是彼此推動觀光互訪的最大利基點，期待兩國持續帶動觀光互訪人次，朝共同目標邁進。
吳敞熙分享，台韓觀光交流會議自1975年開始辦理至今已有49年的歷史，是帶動兩國的觀光產業交流的重要會議。台灣觀光協會與韓國旅行業協會兩個協會之間的交流，有著兄弟般的情誼，韓國人對台灣有著相當親切溫暖的印象，也很喜歡到地方城市旅行，很高興能夠到嘉義縣參與本次會議，地方城市行銷為帶動兩國交流的重點策略，期盼能盡快達成2019年訂下的互訪300萬人次的目標。
周永暉推薦，嘉義縣的森林鐵路、日出雲海、咖啡和茶、與鄒族部落旅遊為嘉義旅遊四寶，能夠帶給首遊客和重遊客不同體驗的地方城市。交通部觀光署也持續以主題旅遊為題，如fly-cruise（飛航郵輪）、鐵道旅遊、運動休閒等主題方向持續深化努力，吸引國際旅客來台觀光。
今日會議上，台韓雙方針對「打造魅力旅遊目的地」及「實踐永續旅遊風潮」等議題進行討論，會中台韓雙方分析觀光互訪近況及宣傳推廣策略，並分享為吸引MZ世代所推出的旅遊品牌及行銷作法，探討如何運用交通工具、在地產業及生態資源實踐永續旅遊。2024年是國際旅遊跨出復甦，邁向成長的關鍵時刻。因此，會議最後雙方共同決議重新攜手訂下因疫情中斷的互訪300萬人次目標。