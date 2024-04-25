越南「國內線機票」價格飆漲！民眾直呼：出國玩更便宜
越南即將迎來為期五天的連續假期，造成當地的機票價格大漲，必須利用飛機才能抵達的熱門城市的旅行成本都在上漲，有民眾稱飛往胡志明市的機票錢幾乎相當於泰國全套旅遊團的費用，讓民眾認為不如出國玩。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，越南政府今年延長連假，將「越南解放日」（4月30日）及國際勞動節（5月1日）連續假日延長為5天長假，算上節前周末將可自4月27日至5月1日連休5天，許多家庭都準備趁此時出遊，然而專家觀察到越南旅遊旺季飯店訂房率卻表現不佳，原來是因為國內航班的機票費用飆漲，與越南境內2000家飯店合作的旅遊平台Mustgo統計顯示，高機票錢導致低訂房率，例如有越南珍珠島之稱的富國島，四星級飯店訂房率為45%，五星級飯店更是僅有25%。
4月28日至5月1日期間，往返河內和富國島最便宜的機票價格就要530萬越南盾（約新台幣6800元），相比3月中旬票價近乎翻倍，而從胡志明市往返富國島的票價也要約380萬越南盾（約新台幣4880元），這價格比從越南飛到鄰國泰國的機票錢還昂貴。
一名越南網友指出，國內線機票價格甚至比國際機票錢還貴，甚至只比國際機票錢便宜一點，國外反而還有住宿或行程優惠，相較之下出國渡假還比留在國內旅遊要來得划算。