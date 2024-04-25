名家論壇》賈程年／賴總統會聽賴主席的話嗎

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無獨有偶，美國國務卿布林肯此時正在訪問中國大陸。美國官員說，布林肯將呼籲北京當局在台灣下任總統賴清德就職之際保持克制。美台之間似乎已有高度默契，在就職前對大陸不出惡言，然而這樣的做法與民進黨長期仇中、反對兩岸交流的一貫立場相左。逢中必反的賴清德要說出這樣的違心之論，心裡肯定不好受。
講到兩岸政策，民進黨永遠拿不出新意。總是以「希望兩岸互相理解、諒解、並尊重彼此立場，也要重視珍惜彼此的善意」泛泛空談來回應，從來不提及更上位的兩岸論述以及實際現況，對於民間交流、經貿往來、學術論壇等，也都刻意冠上政治紅帽，先入為主。
讓人懷疑的是，賴清德是以民進黨主席身分講出，希望兩岸執政黨可以負責任的展開對話；但他另一個身分則是要到520後，以中華民國總統的身分現身，屆時他不僅是三軍統帥，更是國安單位的最高領導人，他所說的話遠比黨主席重要千倍、萬倍。賴主席能夠說服賴總統，上任後改善兩岸緊張的關係？
過去的賴清德是務實的台獨工作者，現在呢？賴清德堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，但又說願意在對等尊嚴前提下，和中國大陸展開交流，還要和習近平共進晚餐，卻又禁止組團赴大陸旅遊，這樣的邏輯真的令人錯亂。
賴清德始終說不清的是自己如何看待與大陸的關係，以及自己如何看待台灣獨立的認知。
還記得大選辯論的時候，賴清德說「中華民國（憲法）是災難」，事後推給口誤。一個月後，當時鄙視中華民國的賴清德，卻要在憲法前宣誓就任中華民國總統。真的好奇，賴清德要如何治理他口中的災難？是不是真的會為兩岸帶來災難？
賴清德大陣仗率領內閣官員出場，一一介紹新任國安人事，其實不需要這樣大費周章。國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥、陸委會主委邱垂正、海基會董事長鄭文燦，哪一個是新人？那一個人外界不認識？
「換湯不換藥」。賴清德沿用蔡政府時期的國安官員，證明他無意突破目前兩岸窠臼，更無意改善兩岸關係，檯面上講講客套話還行，私底下根本沒有做任何改變。而從他把已經失勢的新系鄭文燦放到海基會，而非找長年致力兩岸事務的政界人士就可以看出，賴清德無心兩岸，海基會未來四年可說是毫無發揮空間。
以至於當賴主席說希望能和對岸互動、對話的當下，我們應該思考的是從新政府的人事布局來看，並沒有跟上這樣的腳步。同時間，兩岸的敵意螺旋不斷上升，新政府也無意降溫，甚至動用陸委會持續強調民眾赴大陸港澳地區要注意自身安危，還要事先通報，讓兩岸之間毫無善意，只剩敵意。
賴主席真能改變賴總統嗎？一個月後的今天，賴總統一樣會希望能跟習近平共進晚餐？吃著蝦仁飯、全糖珍奶跟芒果冰？兩岸會迎向春暖花開，還是繼續烏天黑地？答案應該很明顯。
●作者：賈程年／資深媒體人
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