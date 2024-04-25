只剩下5天！使用牌照稅繳納期限到4/30為止 逾期挨罰最高加徵10%
還沒有繳納牌照稅的民眾，要抓緊時間繳納，以免挨罰！今（2024）年使用牌照稅繳納期限為4/30為止，若尚未繳納的納稅人，記得及時繳納，逾期繳納者每逾3日按應繳稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%，若逾期30日仍未繳納者，除了加徵10%滯納金外，將依法移送強制執行。
記者魏妤庭／台北報導
113年使用牌照稅繳納期限為4/1到4/30為止，可到便利商店或以自動櫃員機、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、信用卡、電子支付帳戶等方式繳稅者，僅開放到繳納期間屆滿後3日，也就是5/3為止。但5/1到5/3繳納者，雖不加徵滯納金，仍屬於逾期繳納案件，需特別注意。
稅捐處表示，納稅義務人若未收到或遺失繳款書，除了可向該處申請補發稅單外，也可以在5/3前利用車牌號碼、身分證字號、統一編號或是自然人、工商、金融憑證，或已註冊健保卡及密碼，或自然人憑證等，到地方稅網路申報作業網站，登入使用牌照稅線上查繳稅系統直接查繳稅款。若稅額為3萬元以下者，可在5/3以前到4大超商多媒體資訊機，列印繳納單後，直接到便利商店櫃台繳納。
稅捐處表示，逾期繳納應加徵滯納金案件，除可到代收稅款金融機構繳納外，5/30前可透過網路繳稅服務網站，以信用卡、晶片金融卡、活期(儲蓄)存款帳戶繳納，不過，歸戶案件不適用。