「知中派」鄭文燦接海基會　黨內人士曝布局：賴政府對北京釋善意

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據指出，賴清德國安團隊主要延攬現任政府官員，象徵新政府上任後將在總統蔡英文的執政基礎上，承襲其外交國防路線，同時加上賴清德選前所提「民主和平四大支柱行動方案」接續開創新局，穩健踏實、持續深化台灣與各國際盟友關係，被視為是政策延續性的表態；此外，華爾街日報日前也以「賴清德國安團隊讓美方放心」為題進行報導，顯見賴清德的國安人事安排，備受國內外關注與肯定。
準外交部長林佳龍過去曾是東京「聯合國大學高等研究所」研究員、國安會諮詢委員，後出任無任所大使，熟諳國際地緣政治與各項外交實務工作；政大政治學者南樂（Lev Nachman）誇讚，林佳龍擔任許多國家重要的高層職務，認為「他肯定適格」。
黨內人士指出，「準文人國防部長」顧立雄任國安會秘書長期間，大力推行軍隊改革，連續兩年率隊赴美出席「台美蒙特瑞會談」，深受國際信任，在台灣國防建軍模式調整中更是扮演關鍵角色。國防安全研究院研究員蘇紫雲則說，「讓文職人員進入國防部可推動改革，而這是最重要的」。
回任國安會秘書長的吳釗燮，曾任陸委會主委、駐美代表、總統府秘書長等，過去也早有出任國安會秘書長的經驗，深具外交、國安專業；邱垂正長期推動兩岸交流，與鄭文燦皆被視為是和平務實路線的「知中派」，東吳大學政治學者陳方隅讚邱垂正，認為他與中國打交道時非常靈活，是中共不會反對接觸的人。
至於以「溫和派」著稱的鄭文燦接掌負責兩岸民間交流重任的海基會，此舉顯示賴政府對北京釋出善意，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山也讚鄭文燦，任桃園市長期間致力推動兩岸交流，對兩岸事務有一定了解，「是很適合的人選」。
黨內人士提到，準退輔會主委嚴德發在蔡政府中歷任參謀總長、國防部長、國安會秘書長，參與重要國安決策，如今再接掌同樣涉及國安的退輔業務，不論蔡政府、賴政府，嚴德發皆受到高度信任與重用；留任國安局局長的蔡明彥自接任現職至今，對外即時掌握各項國際情報，對內受到國會朝野間不分黨派的支持，是重要的國際盟邦聯繫窗口，專業能力與實務表現有目共睹。