黃鼻涕、鼻塞塞半年！醫一看藏「巨大息肉」　1關鍵判別不是過敏

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郭乃文說明，功能性內視鏡鼻竇手術是一種透過內視鏡技術治療鼻竇疾病的微創手術，用於治療鼻竇炎、鼻息肉、鼻腫瘤等等。手術目的主要是清除鼻腔及鼻竇內的病灶，改善鼻竇的通氣功能、減輕鼻塞及發炎症狀。內視鏡手術相對傳統手術傷口較微創，透過不同角度的內視鏡更增進手術視野，手術中可搭配不同角度的微創旋轉刀頭及鼻科手術器械，以縮短手術時間、減少出血量、降低復發及併發症機率，也讓病患康復時間縮短，早日回歸正常生活。
鼻竇炎及鼻過敏是民眾常常分不清楚的診斷，郭乃文解釋，鼻竇炎指的是有黃鼻涕、可能併發息肉，症狀有鼻塞、黃鼻涕、鼻涕倒流、咳嗽、眼睛周圍脹痛、嗅覺減退等等，嚴重者則有顱內及眼睛症狀，例如：頭痛、複視，甚至少數者眼睛轉動受限，俗稱「脫窗」；鼻過敏則是鼻甲或鼻黏膜肥厚，常見症狀有鼻塞、流鼻水、鼻子癢、眼睛癢。鼻過敏的人常常會說兩隻鼻子輪流鼻塞，分不清楚有沒有鼻竇炎，這時候可以就醫接受鼻咽喉內視鏡檢查，直接看鼻腔裡的狀況來判斷。
郭乃文接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，感冒引起的鼻竇炎，若是超過2週症狀還沒緩解，建議到比較大的醫院或是有內視鏡設備的診所檢查。
至於該如何治療，郭乃文表示，視息肉大小而定，如果息肉沒有影響生活，可以先用藥物控制，但若已經持續有症狀，甚至無法呼吸，就會建議開刀治療，手術有健保給付，可以向醫師諮詢，建議民眾有鼻塞、鼻涕症狀應儘早就醫，確定診斷，才能用適當的藥物或手術治療疾病，以避免產生相關併發症。
郭乃文提醒，因為擔心術後出血狀況，會需要全身麻醉以及住院治療，手術後觀察1至2日沒問題就能出院，患者術後1個月內可能會有流鼻血的狀況，因此不能進行粗重工作、重訓、曬太陽、洗溫泉，飲食上也要避免活血的中藥材。