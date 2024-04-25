誠美材經營權大戰！董座何昭陽未被列董事提名　與獨董發聲又被駁

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現任董座何昭陽並不在董事候選人名單上，何昭陽因而發出5點聲明認為該份董事候選人名單不合程序，董事候選人名單沒有在開會前7日提出，並控訴董事宋妍儀等人擅自表決，違法假冒公司名義將該名單上傳至公開資訊觀測站，要追究當時的董事等人對公司背信、偽造文書等相關法律責任。
但誠美材隨後7點聲明說明反駁何的說法，公司指出雖然董事會從15日延到23日召開，但並未違反「董事會之召集，應載明事由」，依董事職權提出建議人選及名單，反倒是何昭陽片面裁示過半數董事提出之董事候選人名單不得列入表決，只能表決何昭陽當日所提出的董事候選人名單。
誠美材聲明中也指出，23日董事會各案均由董事長何昭陽為主席並主持，其他董事從無所謂「自命」為主席，或叫保全進場而強行通過議案之情狀，各該議案也均經表決而獲得多數董事同意通過。董事會上，董事也數次提醒何，他是主席主持會議，並不是由他一人決定董事會決議，何對外稱自己遭架空並非事實。
為了避免滋生事端，造成公司損害，誠美材今日過半數董事依法緊急共同召集董事會，並再次決議並確認提名（與23日候選人名單相同），何昭陽未被列入其中。同時，董事會也確認互推董事宋妍儀為今年股東常會之預備主席。
針對何昭陽之前認為23日董事候選名單不符程序，另外提出名單送交證交所，以及何至今尚未歸還公司大小章，誠美材今日指出，何提出的名單完全未經公司董事會決議，並不合法，公司也認為何未歸還公司大小章，過半董事皆認為何已不適任董事長職務，日前依法提案解任其董事長職務，強調在解任程序完成前，其用印行為全未經公司董事會決議或授權，該等用印行為並無法律效果，故請投資人及社會大眾注意，以免權益受損。
為此，何昭陽今日聯合獨立董事劉韋廷、張祖恩發布聯合聲明稿，直指誠美材4位董事共同召集的今日董事會程序，應屬違法且無效，但獨董劉韋廷下午透過誠美材對外澄清說，自己正與家人在海外旅遊，並不了解董事會議狀況，沒有與何昭陽及另一位獨董張祖恩發表聯合聲明。
誠美材今年適逢董事全面改選，未料在改選前夕，爆出董總互槓，董事長何昭陽先指控大股東恆泰派駐在誠美材的法人董事代表連巍鐘也就是誠美材總經理有違背恆泰董事長職務行為，隨後誠美材指控何昭陽私自拿走公司大小章，並質疑何對外表示將引進外部大股東天逸集團，支持何續任董座，但天逸集團中資身份遭到質疑，隨後爆發經營權大戰，最新董事提名名單上沒有何昭陽在列。