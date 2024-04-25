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百人里活動中心月租行情不如首長個人宿舍　議員批與現實脫節

▲林祈烽指台中市的里民活動中心租金上限2萬元，根本是「吃米不知米價」。（圖／記者顏幸如攝，2024.04.25）
▲林祈烽指台中市的里民活動中心租金上限2萬元，根本是「吃米不知米價」。（圖／記者顏幸如攝，2024.04.25）

記者顏幸如／台中報導

台中市首長宿舍月租2萬多元，里民活動中心的租金上限卻只2萬元還要包水電，連半個店面都租不到！多位市議員批評，市府的相關規範和房價現實差太遠，根本不符時宜。

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台中市議員林祈烽、施志昌和鄭功進今（25）日聯合質詢時指出，台中市有些里找不到地蓋里民活動中心，退而求其次就是租房子，民政局訂有辧法，讓區里可採租賃一樓、室內23坪以上、符合消防安檢法規的空間做為里活動中心，但一個月含水電補助2萬元租金，在台中市根本就租不到活動中心！

林祈烽批評市府「吃米不知米價」，上限2萬元的條件要去哪裡租一樓？他提出西屯各一樓店面和住宅空間租金讓副市長賴淑惠選擇，從水湳到文華路、福星路，租金從18萬到7萬多元都有，平均10萬元左右；林祈烽再詢問秘書處長謝佳蓁，市府首長住捷運聯開宅宿舍一個月租金是多少？答案是平均2萬1到2萬2左右，還不含水電費。他指出首長一個人租金破2萬，上百人使用的活動中心卻沒這行情，豈不可笑？

▲林祈烽提出西屯各一樓店面和住宅空間租金讓副市長賴淑惠選擇，租金平均要10萬元左右。（圖／記者顏幸如攝，2024.04.25）
▲林祈烽提出西屯各一樓店面和住宅空間租金讓副市長賴淑惠選擇，租金平均要10萬元左右。（圖／記者顏幸如攝，2024.04.25）
林祈烽舉例說，西屯區協和國小提供閒置教室讓長青學苑老人家上課，就是和社區互動的良好示範，反觀其他地區蓋也不能蓋、租也租不起。市府應清查閒置的公家機關房舍和學校教室，評估有無合作搭配的機會；施志昌也建議，現有里活動中心與社區活動中心，民政局與社會局補助及修繕經費有落差，希望市府應該將活動中心統一交由民政局管理。

副市長賴淑惠表示，租賃畢竟不是首選，只是過渡期，會請民政局檢討場地2萬元上限是否有不合時宜的地方。民政局表示，台中市有194座里活動中心，其中租用固定場所者27座。有關補助金額上限調整，市府將視財政狀況通盤研議，未來里活動中心及社區活動中心統一改制為市民活動中心後，實際管理機關仍為區公所，公所可視情況委託當地里辦公處或社區發展協會代管。

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