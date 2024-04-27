《淚之女王》5大經典片段在這！宋仲基客串、老闆不要香菜超爆笑

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白賢祐以為洪海仁死在車裡 徒手捶玻璃鮮血直流
白賢祐目睹自己的車被撞爛，以為洪海仁在車裡的他，崩潰徒手敲打車窗想救愛妻，捶到一半洪海仁在遠處大喊白賢祐。白賢祐看到海仁沒事，他的情緒從崩潰邊緣回來，因過度呼吸而發出瀕死般的氣聲，接著渾身癱軟、搖搖欲墜走向海仁，還含著眼淚緩緩跪下去，場面相當感人。
《淚之女王》結合《黑道律師文森佐》 宋仲基客串訴說離婚真心話
該劇找來宋仲基客串律師，以他在《黑道律師文森佐》的角色跨劇演出，除此之外還結合了他的演戲經歷和離婚狀況，金秀賢的律師說：「那個人很可怕，關於他的身分有很多傳言，有人說他是財閥家的小兒子，有人說他是被派遣到海外的軍人，還有人說他是乘坐宇宙飛船來的，不過他的名字叫文森佐，真正身分是黑手黨。」
當年宋仲基和宋慧喬離婚，女方說原因是「個性不合」，在劇中宋仲基說出：「據我所知，沒人想祝福對方，只是說說而已。」隱約道出自己當年的離婚心聲，引起網友共鳴。
洪秀哲傻秀3句中文 「老闆，不要香菜」笑翻觀眾
洪海仁的弟弟洪秀哲，一家人在尋找祕密資金時，葛瑞絲要他裝成不會說韓文的中國人，為了佯裝自己的確不會說韓文，因此他說出了此生只會的3句中文：「老闆，不要香菜」、「請把香菜從我的菜中取走」、「我的孩子，皇上。」與劇情前後毫無相關，編劇連《後宮甄嬛傳》的台詞，也如實寫了出來，笑翻不少觀眾。
尹殷盛載走發病的洪海仁 白賢祐開快車猛追
當洪海仁發病時，在原地等待白賢祐的她，將前來的尹殷盛誤認成白賢祐，還勾著他的手說要一起吃東西。尹殷盛開車載著洪海仁離開，剛好被開車前來的白賢祐看見，立刻追了上去，最後車子橫擋在他們面前，洪海仁這下才驚醒，從前面車上走下來的人是白賢祐，而坐在她身邊的竟是尹殷盛，連她也嚇傻，意識到自己病情已加重。
洪海仁生病白賢祐故作無情 雨中撐傘發現愛妻失憶難過落淚
其中一幕，洪海仁替路邊的貓咪撐傘，白賢祐看到後從車上走下來替她撐傘，對談時發現，洪海仁重複著他們在德國說過的話，也忘記離婚協議書的事，白賢祐知道洪海仁病情又加重了，白賢祐心疼的眼神和傷心的淚水，演技發揮得淋漓盡致，場面令人揪心。
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