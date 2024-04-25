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缺工有解「延攬僑外生」　勞動部擬推個人工作許可、放寬就業限制

▲勞動部長許銘春（左）今（25）日表示，正規劃取消僑外生評點制名額上限、研議新增僑外生個人工作許可制，放寬僑外生留台就業限制。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.25）
▲勞動部長許銘春（左）今（25）日表示，正規劃取消僑外生評點制名額上限、研議新增僑外生個人工作許可制，放寬僑外生留台就業限制。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.25）

記者李琦瑋／綜合報導

延攬僑外生在台就業有新進度了！勞動部長許銘春今（25）日表示，將適時取消僑外生評點制名額上限，並正與國發會等部會研議，未來將新增僑外生個人工作許可制，納入《外國專業人才延攬及僱用法》或《就業服務法》規範，放寬僑外生就業限制，有助留才。

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立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請邀請勞動部長許銘春、法務部、原住民族委員會、內政部、衛生福利部就「就業服務法上路逾30年，針對就業促進、歧視禁止、外國勞動力權益保障等面向進行全面檢視」進行專題報告。

許銘春指出，110學年大專校院畢業生人數較106學年，減少2.1萬人，另大專校院僑外生畢業人數則上升至每年約1萬人。為擴大留用僑外生從事專門技術工作，自103年起隨著僑外生畢業人數增加，已逐年增加僑外生評點制配額，113年更已提高至7,000名，且近3年核准工作人數均達開放配額9成以上。

許銘春說，未來因應國內人口下降及缺工趨勢，及僑外生接受我國高等教育資源培育，應優先延攬僑外生留台工作，勞動部將將檢討修正法令規定，適時取消僑外生評點制名額上限；另與國發會等跨部會研議，未來將新增僑外生個人工作許可制，納入「外國專業人才延攬及僱用法」或就服法規範。

勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，近年僑外生畢業人數逐年增加，從2014年開放僑外生配額評點制後，畢業人數一路增加，近1年約1.2萬名僑外生畢業生，僑外生評點制配額也一路從3000、4000、4500人、7000人增加，勞動部每年都有配合僑外生畢業人數滾動檢討、調高配額，但每年調高也不是一個好的做好，所以近期正在跟國發會、教育部、僑委會討論，是否要把每年公告配額取消，讓僑外生在學期間就知道未來畢業後，從事專門技術性工作，不會再受配額限制，讓僑外生比較有意願留台工作，提高誘因。

蘇裕國提到，依照現行僑外生評點制，僑外生必須從事專門技術性工作，才能符合評點制、配額限制，一旦更換工作還要重新評點，若非開放的工作還不允許就業，因此也正與各部會研議新增僑外生個人工作許可制，以取消此類限制，讓僑外生就業選擇更多元，但這部分尚需待相關法規訂定後才能上路。

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