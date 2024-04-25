缺工有解「延攬僑外生」　勞動部擬推個人工作許可、放寬就業限制

我是廣告 請繼續往下閱讀
許銘春指出，110學年大專校院畢業生人數較106學年，減少2.1萬人，另大專校院僑外生畢業人數則上升至每年約1萬人。為擴大留用僑外生從事專門技術工作，自103年起隨著僑外生畢業人數增加，已逐年增加僑外生評點制配額，113年更已提高至7,000名，且近3年核准工作人數均達開放配額9成以上。
許銘春說，未來因應國內人口下降及缺工趨勢，及僑外生接受我國高等教育資源培育，應優先延攬僑外生留台工作，勞動部將將檢討修正法令規定，適時取消僑外生評點制名額上限；另與國發會等跨部會研議，未來將新增僑外生個人工作許可制，納入「外國專業人才延攬及僱用法」或就服法規範。
勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，近年僑外生畢業人數逐年增加，從2014年開放僑外生配額評點制後，畢業人數一路增加，近1年約1.2萬名僑外生畢業生，僑外生評點制配額也一路從3000、4000、4500人、7000人增加，勞動部每年都有配合僑外生畢業人數滾動檢討、調高配額，但每年調高也不是一個好的做好，所以近期正在跟國發會、教育部、僑委會討論，是否要把每年公告配額取消，讓僑外生在學期間就知道未來畢業後，從事專門技術性工作，不會再受配額限制，讓僑外生比較有意願留台工作，提高誘因。
蘇裕國提到，依照現行僑外生評點制，僑外生必須從事專門技術性工作，才能符合評點制、配額限制，一旦更換工作還要重新評點，若非開放的工作還不允許就業，因此也正與各部會研議新增僑外生個人工作許可制，以取消此類限制，讓僑外生就業選擇更多元，但這部分尚需待相關法規訂定後才能上路。