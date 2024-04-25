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中職／Lamigo「同樂會」回娘家　樂天本季桃園主場首戰、巧遇台鋼

▲台鋼雄鷹王柏融敲返台後首度回到桃園主場比賽。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹王柏融敲返台後首度回到桃園主場比賽。（圖／台鋼雄鷹提供）

實習記者掌聿嘉／綜合報導

樂天桃園棒球場明（26）日將迎來本季首戰，對上由洪一中領軍的台鋼雄鷹，這是「大王」王柏融自2018年10月13日後，睽違5年6個月再度回到這座熟悉的球場，令不少球迷相當期待。這場三連賽的系列戰

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桃園球場原訂3月31日就要拉開賽季序幕，不過受限於草皮生長狀況欠佳，遲遲未能開打，導致3月31日到4月16日的比賽都需要移到其它場地比賽。而近日在經過聯盟及相關單位驗收後，在明（26）日桃園棒球場終於迎來第一場例行賽事，地主樂天桃猿隊將與台鋼雄鷹隊進行3連戰。

值得一提的是，台鋼雄鷹陣中球員有多位都是來自樂天桃猿，包括：野手王柏融、郭永維、藍寅倫，以及投手賴鴻誠、王躍霖與許峻暘。其中，「大王」王柏融在Lamigo桃猿效力四個球季，期間大放異彩。在桃園球場共打736打數、159安打，打擊率高達3成97，中職生涯至今累積88轟，有37支都在桃園球場擊出。

▲郭永維過去也是Lamigo桃猿的球員。（圖／資料照，記者林柏年攝）
▲郭永維過去也是Lamigo桃猿的球員。（圖／資料照，記者林柏年攝）
除了多位球員有樂天桃猿的背景，教頭洪一中更是曾帶領Lamigo桃猿寫下隊史首次三連霸紀錄，與桃猿有著密不可分關係。執教生涯已經拿下996勝的洪一中，若要拚最速「千勝」，將有機會在桃園球場寫下嶄新里程碑。

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