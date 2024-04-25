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瘦子嚴重車禍被迫放棄跳舞！轉行唱饒舌頻碰壁　出道全靠1張海報

▲瘦子在節目《誰來晚餐15》透露一場車禍改變了他的人生，自己在音樂路上碰到不少挑戰，最後靠著一張海報獲得機會。（圖／公視提供）
▲瘦子在節目《誰來晚餐15》透露一場車禍改變了他的人生，自己在音樂路上碰到不少挑戰，最後靠著一張海報獲得機會。（圖／公視提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

饒舌創作歌手「瘦子」是頑童MJ116成員之一，創作了許多膾炙人口的歌曲，音樂類型以饒舌、嘻哈為主，日前他參加節目《誰來晚餐15》，透露一場車禍改變了他的人生，自己在音樂路上碰到不少挑戰，最後靠著一張海報獲得機會。

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▲瘦子（右）得知受訪家庭成員鏈球國手蔡慈妍（左），在17歲那年拿下世中運金牌，笑稱自己17歲時連獎狀都沒有拿到過。（圖／公視提供）
瘦子在節目上得知受訪家庭成員鏈球國手蔡慈妍，在17歲那年拿下世中運金牌，笑稱自己17歲時連獎狀都沒有拿到過，並在節目中分享當時熱衷跳舞的經歷，他表示那時候原本是在跳break dance，一場意外車禍改變了他的人生軌跡。經過住院治療復健，在醫生的建議下，瘦子不得不暫時放棄跳舞，但這也成為他開始從事音樂創作的契機，與高中同學小春、大淵三人一起組成饒舌團體「頑童MJ116」。

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▲瘦子原本在跳舞，一場意外車禍改變了他的人生軌跡。（圖／公視提供）
在音樂這條路上，瘦子也經歷過不少考驗與挑戰，他回憶在成團之初都要靠自己宣傳，「我們當時一直在自己的世界裡努力，自己報名參加各種音樂節活動，拿著自己燒製的demo去一家家見夜店老闆，希望有機會獲得表演機會，就算是無酬也願意，那時候什麼都做。」最後他們是靠一張海報，獲得唱片公司的青睞。

瘦子分享當時只要在夜店表演，店家就會幫忙製作海報四處張貼宣傳表演資訊，他忍不住笑道：「我老闆去吃燒肉的時候就剛好看到那張海報，當時認識的店員就幫忙把demo拿給他聽，他聽到以後說很有興趣就聯絡我們，後來就簽約了，所以最珍貴的是那個海報。」

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