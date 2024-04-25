射箭／湯智鈞關鍵10分箭！大逆轉 中華隊險勝義大利、收下銅牌
中華射箭反曲弓男團傳捷報！2024射箭世界盃今（25）日在上海站開打，台灣三少湯智鈞、林子翔、戴宇軒在八強賽時力退地主中國隊，雖在準決賽時不敵南韓，不過銅牌戰在加射階段，靠著「湯包」湯智鈞1支關鍵10分箭成功大逆轉，以5:4險勝義大利隊，收下銅牌。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
本屆巴黎奧運在射界項目，中華代表團僅取得男、女各1張個人賽門票，另有1席混雙資格。目前台灣男、女反曲弓團體排名都在世界第4名，而台灣男團出賽成員，包括：湯智鈞、魏均珩、林子翔、戴宇軒四人，皆是抱持著能將團體世界排名衝進前3的希望，盼能鎖定團體滿額3席的資格。
由於台灣男團在排名賽拿下第五種子席位，首輪不必出賽，今（25）日從第二輪出發，在16強賽中以5:3逆轉擊敗第21種子斯洛維尼亞，在8強賽中對上地主中國隊，以6:2大勝，中華隊挺進總決賽，強碰第一種子韓國隊，最終落敗無緣金牌戰。
在銅牌戰對上義大利， 中華男團首局射出3支10分劍，以57:54搶下關鍵第一局，第二局雖然被扳平，加上第三局差一分落敗，讓中華隊落得被聽牌的窘境。好在第四局重振旗鼓，以56:54討回，進入延長賽。延長賽每人加射一劍，仍戰成28:28平手，最後我國憑藉「劍尖更近靶心」險勝。
台灣此次入選參加射箭世界盃的反曲弓男子隊隊員有湯智鈞、魏均珩、林子翔、戴宇軒，女子隊則有雷千瑩、邱意晴、李彩綺、風佑築。
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