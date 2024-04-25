為發電犧牲中部人的肺？中火2燃氣機組尚未完工 台電又要新增4部
全世界規模最大的台中火力發電廠，一直被視為中台灣空污主要來源，但近來地方接到台電公文，竟欲利用「以氣換煤」後除役的2部燃煤機組原址，再建4部燃氣機組；另在台中港工業專業區北側增建4座地上型天然氣儲槽。市議員李中批評台電為了增加供電量，根本「吃台中人夠夠」，不僅讓台中人繼續生活在空污與高碳排放量環境，更直接衝擊市民的生命財產安全。
記者顏幸如／台中報導
台中火力發電廠目前有10部550MW的燃煤機組，由於燃煤造成嚴重空污，正新建2部1300MW燃氣機組。去年9月經濟部次長兼台電代理董事長曾文生宣布，2025年燃氣機組開始運行後，可望取代4部燃煤機組功能，2026年底將開始拆除2部燃煤機組、另2部改為備用，未來中火的運轉常態，將是2部燃氣搭配6部燃煤機組，發電量不會減少，又能有效改善燃煤的空污。當時台中市長盧秀燕也稱，唯有燒煤減少，空氣才能更好，「換氣減煤」是中央與地方互惠雙贏。
但台中市議會日前收到台電公司公文，指下週一（29日）上午將在龍井區舉行環境影響說明會，事由是台電準備在2026年底拆除的2部燃煤機組原址，再新建4組燃氣機組，並且在台中港工業專業區北側的液化天然氣接收站用地，增建4座地上型儲槽及相關設施。
市議員李中怒問「去年才說好的2+6呢？怎麼幾個月就變成6+6？（6座燃氣機組加6座燃煤機組）」前者讓台中空污與碳排放量繼續居高不下、危害市民呼吸健康，後者將直接衝擊市民的生命財產安全。他呼籲所有民意代表與市民一起前往說明會會場，向台電表達嚴正抗議。
李中說，先前台中市政府希望台電增設2部天然氣燃氣機組後，優先除役4部老舊燃煤機組，經濟部只允諾除役2部、另2部沒承諾；市民對此結果雖不滿意但勉強接受。如今最新的環境影響說明會公文卻推翻先前的承諾，還要新增4部共550萬瓩的燃氣機組、興建72公秉的天然氣儲存槽，和當初的接收站概念完全不一樣。
李中說，政府為了發電量要倍倍增，讓中火未來的二氧化碳排放量獨步全球，這樣會很光榮嗎？新蓋的4個巨型儲氣槽，若因設置不當或受外力破壞，產生的爆炸大約是90顆廣島原子彈的爆炸威力，中央不該為了錯誤的能源政策欺負台中人，把燃氣機組和儲氣槽通通塞在台中港區。
對此台電公司表示，將於說明會向各界報告計畫內容，也會充分聽取各方意見，整合考量。