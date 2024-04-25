拋橄欖枝？哈馬斯官員：若讓巴勒斯坦「獨立建國」願解除武裝
以巴衝突持續，加薩地區遲遲不見和平曙光，各界期盼的停火協議遙遙無期。對此，《美聯社》今（25）日報導指出，哈馬斯（Hamas）高級官員哈亞（Khalil al-Hayya）透露，如果巴勒斯坦能夠完成獨立建國，哈馬斯願意解除武裝力量，轉型成普通政黨，與以色列停火至少5年。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，哈亞曾作為哈馬斯代表參與停火與人質交換談判，他的態度時而強硬挑釁，時而願意和解，最新在接受《美聯社》訪問時拋出橄欖枝，稱哈馬斯願意加入西岸地區（West Bank）的巴勒斯坦政府，轉型成普通政黨，讓加薩地區與西岸地區合而為一成為一個主權獨立的巴勒斯坦國，若能如此，哈馬斯將解除武裝，解散組織內的軍事部門。
哈亞的提議基本上就是多數國家支持的兩國方案，但這很難獲得以色列當局接受，因為哈亞表示巴勒斯坦應依據1967年戰爭前的兩國邊界建國，但是以色列堅決反對按照1967年戰爭前的兩國邊界劃分領土，且以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已多次重申要徹底摧毀哈馬斯。
不過哈亞指出，就算納坦雅胡真的能夠殲滅哈馬斯，「那麼然後呢？加薩地區的巴勒斯坦人民就會消失嗎？」哈亞強調，何況以色列不可能達成完全殲滅哈馬斯的目標，所以唯一結束現況的辦法，就是雙方透過談判，找出共識與和解。
對於哈亞的說法，以色列與巴勒斯坦西岸地區政府均尚未置評回應。《美聯社》報導則認為，哈亞的提議似乎算得上是重大讓步，畢竟哈馬斯過去從不承認以色列的存在，且以顛覆以色列的「非法佔領」為目標。