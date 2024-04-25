陳庭妮曾私訊孟耿如！「訊息內容」曝光 暖心喊話：給她點空間
陳庭妮去年升格人妻，本月28日將迎接35歲生日，她今（25）日久違露面出席記者會時，因為她身為孟耿如的好友，難免被問到近期黃子佼性醜聞，是否有關心孟耿如？她坦言有傳訊息但並沒有深聊，「我之前有訊息她，一個貼圖的臉，耿如也有回我一個貼圖，她現在應該也很需要自己整理一下，我覺得就是有表達關心，但就給她一點空間」。
記者施以慧／綜合報導
陳庭妮2022年曾和孟耿如合作戲劇《愛情發生在三天後》，兩人戲裡飾演一對假面閨密，該劇也獲得不少好評，如今面對好友站上風口浪尖，她表示希望各界都不要再給她壓力，雖然兩人交集不多，但希望她能繼續好好生活。
陳庭妮也向媒體坦言，她最近都在忙舞台劇，跟胡宇威的婚禮進度則因兩人工作太忙卡關。不過陳庭妮表示，上次有去友人介紹的婚宴場地，結果發現還是工地，尚未裝潢所以無法使用，兩人現階段把重心放在工作上。陳庭妮也透露，自己對婚紗沒有憧憬，「我覺得我自己從小也本來就偏比較不是少女個性的，所以我不會覺得說我沒有穿婚紗是一件有遺憾的事」。
陳庭妮嬌羞表示，今年她將和胡宇威共度生日，表示老公還沒有送禮物，因為真正的生日還沒到，笑說也不用借媒體來許願：「因為我們兩個就是比較走實用路線，我就是真的希望大家平安就好。」
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