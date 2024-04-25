行政院召開會議研擬「震災復原重建方案」　總經費超過200億賑災

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針對經濟部、交通部觀光署、農業部及文化部所提的「產業及觀光振興方案」，鄭文燦指出，請相關部會增加各項振興補助額度，加強振興力道，並請主計總處匡列適當經費額度；針對「受災戶住宅修繕、重建補貼方案」及「受災民眾慰問金補助」報告，請內政部國土管理署儘速盤點災區重建需求，並對受震災影響建物完善各項補助措施，也請賑災基金會專案給予災民適當生活補助，協助災民重建家園。此外，受災戶若符合《災防法》相關規定，可適用學貸利息補貼、勞保、農保、健保、國保及水電費、租稅減免等措施，請相關部會儘速協助災民辦理，減輕災民負擔。
此外鄭文燦也請工程會及主計總處統整各機關重建復原及紓困振興經費需求，總經費預估超過200億元，經費來源包括公務預算、特種基金、第二預備金、特別統籌分配稅款及中央地方災害準備金等，若非屬公務預算項目可以支應者，由「賑災基金會專案募款」募得的善款專案協助。
關於0403震災復原重建組織架構，依據院長陳建仁於本月4日赴花蓮災害應變中心進行視察時指示各部會應以「從優、從速、從簡」三項原則，盡全力協助地方政府救災及重建，後續復原重建部分，由政委吳澤成作為行政院聯繫窗口，0403花蓮地震專案小組透過跨部會整合、協調，列管推動復原重建，專案小組包括主計總處、工程會、經濟部、交通部、內政部、農業部、教育部、環境部、原民會、文化部、衛福部、勞動部、金管會、財政部，積極推動各項公共設施復原重建、民間補貼及產業振興與減免措施。後續將請內政部主導進駐花蓮成立「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」，實地瞭解民眾需求，提供全方位協助及服務事項。
鄭文燦強調，0403地震嚴重影響災民生命、身體、財產及居住安全，今日所研擬「0403震災復原重建方案」（包含各項救、補助及福利事項）仍須各部會從災民角度出發加以精進。在兼顧公平正義之原則下，中央與地方務必嚴謹積極，攜手合作，與災區民眾同舟共濟，在最短時間內，落實各項復原重建事項，用溫暖堅韌的精神，全力協助災民重建家園、振興產業、安定人心。