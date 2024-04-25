小確幸！旅平險保費7月起可望調降1成 估千萬保額省60元
國人出國旅遊多數都會投保旅行平安保險，金管會今（25）日表示，已完成旅平險「意外死亡及失能給付」和「意外醫療給付」標準費率的檢討，這次調降意外死亡及失能給付標準費率表中各費率的10%，並適用自今（2024）年7月1日起生效的保單，以出國旅遊5天為例，投保1000萬保額，附加意外醫療保障100萬元估算，可省60元保費。
記者顏真真／台北報導
為利保險市場健全發展及落實消費者權益的維護，金管會參酌相關經驗統計分析資料，並與保險業者、產、壽險公會、精算學會，及相關周邊單位進行研商，完成旅平險「意外死亡及失能給付」和「意外醫療給付」標準費率的檢討，並調降意外死亡及失能給付標準費率表中各費率的10%。
這次意外死亡及失能給付標準費率表調降後，這類保險商品的保費預期可適度降低，金管會保險局估算，以個人規劃國外旅遊5日為例，如欲投保意外死亡及失能保障新台幣1000萬元，並附加意外醫療保障100萬元，則現行投保的保費上限為779元，自今年7月1日起生效的保單，其保費上限為719元，調降金額為60元。
保險局也提醒民眾，可依自身需求規劃購買適當足夠的旅行平安保險，以因應旅遊中的相關風險。