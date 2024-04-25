大逆轉！紐約最高法院推翻溫斯坦強姦定罪　他曾是MeToo代表人物

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紐約最高法院指出，這些關於溫斯坦的「未經檢驗的指控」破壞了溫斯坦的形象，但這些說詞與他被指控的兩起性犯罪並無直接關聯，而初審法院卻因這些他人的指控，對溫斯坦抱有高度偏見，並濫用了司法自由裁量權。
事實上，紐約最高法院推翻溫斯坦強姦定罪的決定本身也充滿爭議，僅是在法官投票中以4比3的微弱優勢通過。持相反立場的法官辛加斯（Madeline Singas）發表了一份尖銳的異議書，批評紐約最高法院的決定是在「粉飾事實」，延續了過時的性暴力觀念，以兩造說法不同為理由，讓掠奪者逃脫責任，稱法院推翻陪審團的有罪判決「讓人不安」。
溫斯坦的律師則立即表示，這是一個巨大的勝利。溫斯坦於2023年也遭到洛杉磯法院判處兩起性犯罪成立，有期徒刑16年，所以即使紐約法院推翻重審，溫斯坦仍然必須繼續坐牢。
雖然是好萊塢「#MeToo」運動的權勢性侵代表人物，但溫斯坦自始至終都沒有認罪，溫斯坦的律師團隊說所有的性行為，都是在雙方合意下發生，溫斯坦在事發後，曾發表道歉聲明表示自己「造成許多人痛苦」，但是否認有性騷或性侵對方。
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