抗日神劇女星爆潛規則內幕！演員為求上位「鑽老闆胯下」極樂挑逗
日本女星井上朋子因為在中國大陸留學被相中出道，曾演過多部中國抗日劇；近日，井上朋子在日媒訪問中揭露「陸娛潛規則」內幕，提到有女星為求演出機會，當眾開約老闆一夜情，還鑽到老闆褲襠底下色誘對方。井上朋子不諱言，自己也曾差點陷入潛規則，嚇到逃出裸男的房間。
記者黃雅琪／綜合報導
今年44歲的井上朋子，近日接受日媒《News-Post Seven》訪問提到，日本女演員在陸娛稀有，因此接到「女三」反派角色的機會很多；相對來說，當地的演員競爭就相當激烈，曾有中國女演員在出席娛樂公司飯局時，當著大家的面開約老闆：「我今晚有空！」被打槍後還直接鑽到老闆褲襠底下，不死心地繼續追問：「不走嗎？」令井上朋子大開眼界。
井上朋子也分享自己遭到潛規則的過程，當時拍完電視劇《大漠蒼狼》之後，製片在吃飯時對她低聲地說：「如果妳來我的酒店，下次我會給妳更好的角色。」井上朋子為了生存決定赴約，發現製片還安排其他4名女演員住同一個酒店，當時她走進製片房間時，聽到對方一句：「妳來啦？」心中立刻感到後悔不已，藉口上廁所出來後，製片只穿一條紅內褲、內褲掛著金色鈴鐺，井上朋子嚇得奪門而出，才逃過一劫。據悉該製片後來因為犯法被舉報，已經消失在業界。
※【NOWnews 今日新聞
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