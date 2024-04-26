鬼切插隊下匝道！害聯結車打滑翻覆波及2車 驚險瞬間曝光
昨（25）晚間6時許，國道1號南向323.9公里大灣交流道處，發生一起車禍事故，當時天候不佳正下著雨，一輛自小客車突變換車道下交流道，導致後方聯結車煞車不及失控翻覆，橫躺在國道車道上，又波及2輛自小客車，造成大灣交流道路段全線封閉，嚴重回堵7公里，塞了將近3小時，直到深夜近1時才全面排除，所幸整起事故並無人員傷亡，詳細車禍原因仍待調查釐清。
社會組／綜合報導
國道警方說明，39歲陳女駕駛自小客車，昨晚6時行經至大灣交流道時，疑從主線車道欲變換車道下交流道，導致後方駕駛大型聯結車的58歲李男煞車不及，因而失控翻覆橫躺在車島上，分別又與34歲陳男及48歲張男駕駛的自小客車發生碰撞，所幸並無人受困傷亡。
從聯結車行車紀錄器可見，深色自小客車原本行駛在中間車道、聯結車則行駛在外側車道上，深色小客車從後方超車後，未留意後方車道情形，立即打方向燈右切，甚至跨越槽化線插隊欲下交流道。聯結車按喇叭示警後，因煞車不及打滑失控，朝正在排隊下交流道的車輛直直撞去。
影片曝光後，掀起網友議論，痛斥「從仁德交流道再回來大灣也沒多遠，真的別用這種方式開車」、「乖乖排隊很難嗎？」、「三寶切車道都沒在看，還跨越槽化線」、「記得下一個交流道好像蠻近的，省個10秒換來巨額賠償，算是人生成就了」。
警方調查，各車皆無酒精反應，研判是變換車道釀事故，已緊急調度大型拖吊車要前往現場吊離聯結車，恢復全線通車，呼籲用路人雨中行車務必減速慢行，並與鄰車保持安全距離，避免任意迫近、驟然變換車道或減速之行為，以維護自身及他人的行車安全。