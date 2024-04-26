520就職、國宴主持人亮相！美女主播劉宸希喊：8年後終於美夢成真
第16任總統副總統將在520就職，第16任總統副總統就職典禮籌備會今（26）日宣布，就職典禮將由TaiwanPlus英語主播劉傑中、三立新聞台新聞主播劉宸希擔任主持人；國宴則由2024賴清德競選總部發言人郭雅慧與巴西台裔男模戴凱文主持。
記者陳佩君／台北報導
第16任總統副總統就職典禮籌備會今召開「第十六任總統副總統就職大會節目暨主持人發佈會」記者會，公開國慶主視覺、國宴流程及主持人，包含文化總會秘書長李厚慶、副秘書長黃竫蕙、民進黨中央黨部副秘書長翁世豪、三頁文設計設計師顏伯駿等人出席，並邀請歌手周自從表演。
劉宸希表示，她的美夢成真了，2016年總統蔡英文就職時，是她美國讀大學放暑假回台灣時，當時全程看轉播，也許願希望能成為就職大會主持人，沒想到8年後目標達成，非常開心。
劉傑中指出，對於要主持就職典禮，他非常興奮、期待，期待當天劉氏宗親的表現；他提到，就職典禮他最期待樂儀隊及戰機表演，他年輕時是樂儀隊，但當時沒機會來總統府表演，因此這次也算圓夢。
戴凱文提到，非常期待，很有價值、意義，對他來說是學習機會；他笑稱，看到國宴流程時，看到有熟悉台語歌非常期待，因為他從小與阿公、阿嬤長大，所以邊聽邊唱會很開心。