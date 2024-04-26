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連震重創花蓮！爆壽豐鄉長赴日爽玩、話筒傳卡拉OK聲　鄉長回應了

▲壽豐鄉曾淑懿遭爆地震時人不在國內，帶團赴日考察8日，曾淑懿發出6點聲明，解釋自己心繫花蓮，即使人在日本，仍透過網路持續掌握震災資訊。（圖／壽豐鄉公所提供）
▲壽豐鄉曾淑懿遭爆地震時人不在國內，帶團赴日考察8日，曾淑懿發出6點聲明，解釋自己心繫花蓮，即使人在日本，仍透過網路持續掌握震災資訊。（圖／壽豐鄉公所提供）

社會組／綜合報導

花蓮本月3日、26日接連發生7.2、6.3強震，震央就位於壽豐鄉，如今卻被網友爆料鄉長曾淑懿不顧災情，帶團赴日考察8天，引起村民不滿。對此，曾淑懿駁稱，即使人在日本，仍透過網路持續掌握震災資訊，出訪為2個月前就規劃行程，考量目前通訊方便，且重建、勘災機制都上軌道，經向縣府報准後出發考察。

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臉書粉專《壽豐人出草》一連發出兩篇貼文，指稱4月22日壽豐鄉開始不斷有明顯地震，令村民徹夜難眠，尤其壽豐鄉海線（鹽寮村落石崩塌至道路、水璉村一百多戶停電），猶如人間煉獄。

貼文指出，壽豐鄉公所電話無人接災害電話，百姓無奈只好打給鄉長曾淑懿，才得知曾鄉長人在日本爽玩8天，「電話那頭曾鄉長話筒傳來歡樂的卡拉OK聲，估計已經喝茫茫了」，鄉親只能祈求曾鄉長先停止綁樁，趕快回來把救災的事情做好，不要把預算都拿去吃喝玩樂。

▲網友爆料壽豐鄉公所電話無人接災害電話，百姓無奈只好打給鄉長曾淑懿，才得知曾鄉長人在日本爽玩8天，「電話那頭曾鄉長話筒傳來歡樂的卡拉OK聲，估計已經喝茫茫了」。（圖／翻攝臉書粉專《壽豐人出草》）
▲網友爆料壽豐鄉公所電話無人接災害電話，百姓無奈只好打給鄉長曾淑懿，才得知曾鄉長人在日本爽玩8天，「電話那頭曾鄉長話筒傳來歡樂的卡拉OK聲，估計已經喝茫茫了」。（圖／翻攝臉書粉專《壽豐人出草》）
另一篇貼文則痛批，0403壽豐鄉地震災情很嚴重，鄉長曾淑懿20日還敢率團赴日吃香喝辣，「妳可以放下災民，帶著樁腳出國玩樂？到底是災民重要？還是妳選舉重要？」，並拜託花蓮鄉親一起幫壽豐鄉災民集氣，讓受災戶早日找到鄉長曾淑懿，災情本已嚴重，現在又下豪大雨，但願平安。

據了解，曾淑懿昨日已從日本返國，她透過臉書發出6點聲明，感謝各界關心壽豐鄉地震後災情，表示0403地震後壽豐鄉公所立即成立災後通報群組，群組沿用至今通報運作，0423地震各村通報迅速，也立即請相關單位協助。

曾淑懿表示，0403地震發生後，因重建，勘災機制都上軌道，0420出國考察事宜依循程序向政府報准，在0423地震發生第一時間也心繫花蓮，立即聯繫水璉村、鹽寮村長、社區理事長、當地代表、地方仕紳等詢問災情，並電話指揮鄉公所主管勘災、救援。

曾淑懿強調，從0403地震發生至20日出國前，她與團隊都積極投入勘災、救災工作，出國考察期間從23日傍晚起餘震不斷釀致災情，也第一時間掌握災情，並指揮各項救災應變工作。

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