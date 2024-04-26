強強聯手！工研院、友達簽署策略夥伴　智慧座艙等合作內容曝光

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近年隨著全球供應鏈重組，許多大型企業也因應時勢，積極邁向數位化與低碳轉型，工研院做為產業的最佳後盾，希望透過雙方的策略合作，將友達光電在「前瞻顯示」及「車輛電子與智慧座艙」領域達成企業創新與永續經營。
同時，工研院也將進一步針對「垂直場域整合方案」、「淨零排放ESG」深化合作，以跨域整合方式提供友達光電在智慧零售、醫療照護及淨零排放的最佳解決方案，並實際在多元場域進行驗證與回饋，加速產業升級、接軌國際。
友達光電執行長柯富仁表示，友達光電近年積極推動雙軸轉型，以提升顯示技術附加價值（Go Premium）、深化垂直市場應用（Go Vertical）為2大核心，與生態圈夥伴以互補、合作、共創精神，提供產業更高價值含量的產品和解決方案服務。而工研院具備科技研發實力，在友達光電與工研院長期深厚的合作基礎下，期待透過這次的策略夥伴協議計畫，可以結合雙方創新研發能量，共同推動「前瞻顯示」、「車輛電子及智慧座艙」、「垂直場域整合方案」、「淨零排放ESG」，助力臺灣產業激發出更多創意火花及商機。
雙方於今年「TOUCH TAIWAN」也展示「前瞻顯示」、「車輛電子與智慧座艙」的先期合作成果，其中，「直覺式駕駛安全系統」具備3項關鍵優勢，第一，以工研院透明投影膜技術整合友達Mini LED、AmLED技術，開發車用全景式P-HUD抬頭顯示器，使投影膜透明度≧75%，資訊亮度1,000 nits，不影響駕駛視線，不用低頭。
第二，全球首創生理資訊監測安全帶，採用軟性耦合式生理感測技術，可於動態下隔著1.5mm織物厚度精準感測肌電訊號，以監測駕駛之心率、瞌睡程度，提昇駕駛行車安全。第三，領先開發車用一體成形觸控旋鈕，比傳統機械旋扭更具設計感、耐用度、操控安全，讓駕駛直覺操作資訊娛樂系統。
未來針對「垂直場域整合方案」，工研院將以深耕在智慧醫電、再生醫學、醫藥研發等關鍵技術，結合友達光電延伸專業醫療顯示技術與高精密度感測技術，加速創新技術應用至多元場域，進軍國際智慧醫療龐大商機。在「淨零排放ESG」部分，工研院將攜手友達光電推動綠色製造，共同推動企業達到淨零永續的目標，協助產業成為台灣在淨零排放領域的關鍵角色。