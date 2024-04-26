7寶媽林叨囝仔「恥笑資源班」挨罵！資源班是什麼、都是誰在讀的

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7寶媽繼續問兒子班上是否有人在資源班？兒子回應「沒有，我們班一個問題兒童都沒有喔，只有稍微不正常而已，但沒有到問題兒童，絕對沒有」，隨後7寶媽也發出不少笑聲，還稱「他們班沒有人在資源班啦！我有問過老師！」該段直播因此遭炎上，不僅網友感到不滿，許多KOL也出面撻伐。
資源班是什麼？
據《特教法》規定，高級中等以下學校及幼兒園應積極落實融合教育，加強普通教育教師與特殊教育教師交流與合作，可以設特殊教育班，辦理方式有3種，分散式資源班、巡迴輔導班、集中式特殊教育班。
教育部指出，融合教育建基於「平等受教權」的精神，它的意涵是讓身心障礙的學生融入學校，與其他學生一起學習及成長，並強調尊重個別差異，學習從身邊欣賞他人的特點。
7寶媽所說的就是分散式資源班，是介於普通班與特殊班之間的特殊教育服務型態，為了就讀普通班，但在學習上、適應上有明顯困難，而需要特殊教育服務的學生而設置。
學生大多時間在普通班上課，並依照個別狀況，有幾堂課或利用課外時間，到資源班接受彈性化、個別化及功能性教學；資源班教師會根據學生能力、特殊需要，擬定及實施個別化教育方案，使學生在普通班團體學習外，也能獲得適當資源的輔導及幫助，以更能配合原班的學習。
資源班是哪些人在讀？
資源班學生大多屬於輕度智能障礙、學習障礙、感官功能障礙等狀況，以領有身心障礙手冊、或經鑑定為學習障礙高危險群者，為優先服務對象。
有特殊需求的學生在進入資源班前，需經過轉介與鑑定的程序，普通班教師會提出符合的學生名單，經過家長同意校方施測提報鑑輔會，並經教育局鑑定與安置會議決定是否符合資格。
資源班提供哪些幫助？
資源班主要是針對特殊需求學生提供學習上的協助、針對普通班教師提供教學上的援助，讓特殊學生可以更適應在普通班的團體學習，與其他同學共同參與學校生活，也讓一般學生更了解特殊學生的差異性，進而與特殊學生相處的更好，達到融合教育的目的。
資源班的直接服務為對學生進行直接教學與輔導，包含課程設計、教材編選、教具製作、教學、評量、行為與生活輔導及轉銜服務等。間接服務為對普通班教師、家長與同儕提供諮詢、親職教育及協助推動融合教育等。
個案管理包含擬訂個別化教育計畫、建立個案資料、必要時報請學校召開個案會議、進行轉銜與追蹤、連結校內外資源等事項。