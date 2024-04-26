《浪姐5》錄影爆意外！萬妮達高空墜落「摔裂尾椎」 本人首發聲
中國女星萬妮達透過《中國新聲音》爆紅，以高超饒舌技巧受到關注，近來她參加節目《乘風2024》（浪姐5）也掀起矚目，沒想到竟傳出消息，她在第二次公演彩排時意外摔傷，造成尾椎裂開，對此，萬妮達也親自發聲了。
記者吳昕蓓／綜合報導
微博有網友爆料，萬妮達先前錄影彩排時從2公尺高的高台墜落，導致尾椎骨裂，情況嚴重，然而敬業的她為了不影響到錄影進度，還是照常參加第二次、第三次公演，照樣彩排唱跳，有到現場的粉絲透露，萬妮達發生意外後，出入都扶著自己的腰，上下車時也需要其他女星攙扶行走，看起來十分難受。
消息在網路上爆開後，萬妮達雖然沒有正面回應傷勢，但也在微博超話發文信心喊話：「信念戰勝一切，加油！」為了安撫粉絲，她也在粉絲群組表示：「別擔心我，謝謝大家。」
萬妮達堅強的模樣讓網友們十分心疼，紛紛留言為她加油打氣，「希望萬妮達早日康復，信念的力量是無窮的」、「姐，強撐錄制完了，沒有耽誤唱跳」、「我靠，希望妮達沒事」、「姐姐突破自己是好事，但妳真的好比什麼都好」、「這個還是要希望人平安呀，早日康復」。
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