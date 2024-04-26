民眾黨酸賴清德買勞力士！反遭四叉貓挖黃國昌、陳智菡申報問題

影／賴清德就職典禮主視覺曝光！4亮麗色帶有4意義、象徵共織台灣

▲第16任總統副總統就職典禮籌備會今（26）日公布主視覺、主持人。（圖／記者嚴俊強攝，2023.04.26）
▲第16任總統副總統就職典禮籌備會今（26）日公布主視覺、主持人。（圖／記者嚴俊強攝，2023.04.26）

記者陳佩君／台北報導

準總統賴清德將在5月20日就職，第16任總統副總統就職典禮籌備會今（26）日公布就職典禮及晚宴主視覺；外界關切典禮「五寶」部分，則納入帽子、毛巾、水、祈福小神衣，以及貓狗徽章。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第16任總統副總統就職典禮籌備會今召開「第十六任總統副總統就職大會節目暨主持人發佈會」記者會，公開國慶主視覺、國宴流程及主持人，包含文化總會秘書長李厚慶、副秘書長黃竫蕙、民進黨中央黨部副秘書長翁世豪、三頁文設計設計師顏伯駿等人出席，並邀請歌手周自從表演。

在就職典禮主視覺上，顏伯駿說明，這次採俐落簡約圖像，並以四個亮麗色帶，象徵自由、民主、自信、友善。他說，色帶形成台灣形狀，象徵台灣這座島於各行各業、不同價值觀相互扶持，共創美麗島嶼，並帶領民眾更好的未來。

至於國宴主視覺，顏伯駿指出，四種符號以「人」的字體出發，揭開未來的序幕，人的符號交織變成花，傳遞民主共好的社會；人的字體倒過來，如鳥一搬，自由和平信念；眾多「人」的符號形成蒲公英，散播希望，永續世界的願景。

外界關心的就職五寶，顏伯駿則說，包含兩用漁夫帽、毛巾、水、祈福小神衣，以及貓狗徽章。

▲就職五寶。（圖／記者嚴俊強攝，2023.04.26）
▲就職五寶。（圖／記者嚴俊強攝，2023.04.26）
此外，會中也公布這次就職典禮有3大創新、3段節目、9項主題。3大創新部分將會有A cappella（無伴奏合唱）、台客饒舌、升降式舞台設計；3段節目則是共織台灣、民主前行，以及大合唱；9項主題有祈求吉慶歡喜台灣、青春共奏活力台灣、舞舞生風自由台灣、和平幸福堅韌台灣、族群共饒嘻哈台灣、經典傳誦延聲台灣、土地之愛唱響台灣、世代攏好共築台灣、勇敢前行自信台灣。

就職流程則有府內儀節、國軍樂儀隊進場、新任卸任總統向群眾示意、表演節目、國軍禮砲與唱國歌、總統就職演說、空中分列式、大合唱、雷虎小組衝場。

共織台灣的表演單位包含國立台灣戲曲學院、台灣特技團、九天民俗技藝團、建中樂旗隊、體育大學、TBC舞團、紙風車樂團；民主前行的主題中，則是王鐘惟、柯蕭、台灣節慶合唱團、以莉高露、闖劇場、莊敬高職、周自從、滅火器與哈管幫等。

▲第16任總統副總統就職典禮籌備會今（26）日公布主視覺、主持人。（圖／記者嚴俊強攝，2023.04.26）
▲第16任總統副總統就職典禮籌備會今（26）日公布主視覺、主持人。（圖／記者嚴俊強攝，2023.04.26）

520就職、國宴主持人亮相！美女主播劉宸希喊：8年後終於美夢成真

賴蕭配「正副總統」就職郵票　5/20開賣搶先看　

赴府會見！賴清德就職總統　史瓦帝尼總理：對台灣支持不動搖

史上最貴「總統就職紀念幣」截止販售！一枚7.2萬元　央行賣出6成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生