影／賴清德就職典禮主視覺曝光！4亮麗色帶有4意義、象徵共織台灣

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在就職典禮主視覺上，顏伯駿說明，這次採俐落簡約圖像，並以四個亮麗色帶，象徵自由、民主、自信、友善。他說，色帶形成台灣形狀，象徵台灣這座島於各行各業、不同價值觀相互扶持，共創美麗島嶼，並帶領民眾更好的未來。
至於國宴主視覺，顏伯駿指出，四種符號以「人」的字體出發，揭開未來的序幕，人的符號交織變成花，傳遞民主共好的社會；人的字體倒過來，如鳥一搬，自由和平信念；眾多「人」的符號形成蒲公英，散播希望，永續世界的願景。
外界關心的就職五寶，顏伯駿則說，包含兩用漁夫帽、毛巾、水、祈福小神衣，以及貓狗徽章。
此外，會中也公布這次就職典禮有3大創新、3段節目、9項主題。3大創新部分將會有A cappella（無伴奏合唱）、台客饒舌、升降式舞台設計；3段節目則是共織台灣、民主前行，以及大合唱；9項主題有祈求吉慶歡喜台灣、青春共奏活力台灣、舞舞生風自由台灣、和平幸福堅韌台灣、族群共饒嘻哈台灣、經典傳誦延聲台灣、土地之愛唱響台灣、世代攏好共築台灣、勇敢前行自信台灣。
就職流程則有府內儀節、國軍樂儀隊進場、新任卸任總統向群眾示意、表演節目、國軍禮砲與唱國歌、總統就職演說、空中分列式、大合唱、雷虎小組衝場。
共織台灣的表演單位包含國立台灣戲曲學院、台灣特技團、九天民俗技藝團、建中樂旗隊、體育大學、TBC舞團、紙風車樂團；民主前行的主題中，則是王鐘惟、柯蕭、台灣節慶合唱團、以莉高露、闖劇場、莊敬高職、周自從、滅火器與哈管幫等。