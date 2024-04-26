向中國買電！越南研擬借用數千部柴油發電機 解決缺電荒
越南經濟蓬勃發展，然而基礎建設不足和缺乏電力問題，一度成為外商考慮撤資的隱約。每年五月開始熱浪來襲，加上民生用電大增，越南政府擔心缺電惡夢重演，打算增加向中國、寮國購電量，同時研擬借用數千部柴油發電機，解決缺電荒。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《越南民智報（Dan Tri）》，今年第1季經濟強勁復甦，電力需求增高。國有越南電力集團（EVN）統計顯示，今年前3個月，國有越南電力集團商業發電總量超過620億度，較2023年同期增加超過11%。越南工商部對2024年全年越南各電廠發電量及進口電力做出修正，估計將較2023年底的規劃多出40億度，總計將達到逾3100億度。
去年缺電潮造成越南14億美元（約等同於新台幣420億元）的經濟損失，占該國GDP的0.3%。越南政府擔憂舊事重演，本月20日在記者會上透露今年5月至7月旱季用電量將大幅成長，可能增加13%，比原先預估成長9.6%高出許多，因此需要先進行購電。
國有越南電力集團已經和中國談判洽購18億度的電，比原定計畫增加近7億度，並繼續和寮國磋商增加電力進口。除此之外，國有越南電力集團計劃借用數千部柴油發電機，以便在緊急情況下補充用電。而透過合作，北越地區大概有2718部備用柴油發電機可供調度。
世界銀行（World Bank）資深經濟學家Dorsati Madani去年8月10日提出報告，表示光去年5月至6月期間，停電便導致越南經濟損失14億美元（約等同於新台幣420億元），工廠頻頻停電也讓外國企業不斷抗議。