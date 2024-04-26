啦啦隊女神峮峮《飢餓遊戲》被電爆！3年來罕見飆淚大喊：很難過
啦啦隊女神峮峮跨界主持，與孫協志、王仁甫等人合作《飢餓遊戲》已3年，她在本周日即將播出最新1集中，竟罕見飆淚！原來她是為了玩節目遊戲得在臉上貼低周波片，一邊震動、一邊要用嘴把兵乓球吹進玻璃杯，短短2分鐘就讓她痛到抱頭、眼淚直流：「不行了，好痛！」她坦言，「痛到沒有辦法控制。不是我覺得很難過，是我的身體覺得很難過。」
記者楊慧玲／綜合報導
有趣的是，峮峮因講話慢、動作不快，還被王仁甫取名「飢餓樹懶」，但在這週要播出的節目中，峮峮則幫自己平反，一群人到南投知名紙教堂景點，要在戶外尋找鈔票讓隊長進行答題，峮峮來回狂奔一連貢獻7張鈔票，助攻隊長蔡黃汝，戰鬥力讓眾人刮目相看。
《飢餓》5位主持人中峮峮年紀最小，孫協志、王仁甫、許孟哲都把她當成妹妹般照顧，她也不忌諱地跟哥哥們打鬧耍賴，日前有一關遊戲玩黏土，峮峮還沒開始計時就動手被王仁甫檢舉，她嘴硬回說：「我只是把它分開，因為他（指孫協志）剛剛也先分開啊。」王仁甫只好轉頭「教訓」孫協志，讓孫協志無奈回應：「我只是分兩塊，妳是要分幾塊。」兩人互相鬥嘴，讓老大哥孫協志也忍不住碎念：「應喙應舌（台語）。」
《飢餓遊戲》每週日晚上8點於中視播出。
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