強震釀花蓮港9碼頭嚴重受損！估明年中修復完 經費達5.38億元
4月3日早上7時58分於花蓮縣外海發生芮氏規模7.2地震，花蓮港震度為6弱，港務公司表示，災情遠超過107年0206地震，外港9座碼頭受損嚴重，震後花蓮港迅速擬訂修復計畫並執行，預計本年度完成5座，114年6月底再完成4座，全港恢復正常運作。
記者許若茵／台北報導
地震發生後，台灣港務股份有限公司花蓮港務分公司立即啟動特別巡查，對於橋梁、碼頭、道路、防坡堤等設施全面巡查，港務公司說明，損害情況為外港#17至25碼頭(9座)產生15至70公分不等之陷落、#24橋橋台部分開裂、東防波堤暨西防波堤道路部分損壞及裝卸設備損壞。
震後短期搶修，港務公司表示，將以裂縫填補方式，陷落斜坡收順平整，車道維持一進一出方式，#24號橋暫不開放，進出由#22號橋，以維持碼頭營運。
因本次碼頭主結構並未受損，港務公司提到，經評估後修復工法與期程，在碼頭採分段修復期間仍將持續維持9座碼頭靠泊裝卸作業，預計113年12月底前完成#17~#18、#20~#22共5座碼頭修復(含3台砂石輸送設備裝船機)、#24橋橋台局部整建與相關緊急搶修工程，並於114年6月底前完成#19、#23~#25共4座碼頭修復，總修復費用預計達5.38億元。