七寶媽歧視資源班言論傷害有多大？特教師悲曝教育現場血淚故事
35歲的網紅七寶媽（陳珮芬）歧視資源班言論遭炎上，這些歧視言論對特教生、特教生家長與特教老師傷還有多大？台灣特教工作專業人員協會理事金采蓁向《NOWnews今日新聞》分享教育現場小故事，透露她在特教學校教的第一年的一位肌肉萎縮症學生日前過世，年僅25歲，感嘆就算爸媽都知道孩子壽命不長，但仍是傾盡全力給予最好的照顧，期盼大眾多些同理心。
記者徐銘穗/綜合報導
金采蓁稍早接受《NOWnews今日新聞》電訪，直指最令特教生家長與老師感到生氣難過的，是他們傾盡所有才能見到孩子一點點地進步，竟被拿出來恥笑。她也分享教育現場血淚故事，指出程度嚴重的孩子一生出來，爸媽就要帶孩子去做早療、復健，可能有物理治療、職能治療與語言治療，幾乎每天都在醫院奔波，「只是為了讓孩子站起來或是開口說話，甚至只是好一點點」，除非治療師說可以結案了，才能鬆口氣，再辛苦爸媽都甘之如飴。
她感嘆說，在特教學校教的第一屆學生中，有為肌肉萎縮學生最近剛過世，年僅25歲。金采蓁說，學生吃飯要用鼻胃管餵食，爸爸賣麵為生，爸媽照顧很辛苦，近期媽媽因為癌症先走，最近孩子也跟著離世，讓爸爸難過不已，嘆說：「就算都知道孩子壽命不會長，但爸媽但願意付出一切，只為好好陪伴。」
月前發生特教高中生情緒失控打老師事件，網路出現一派言論認為應該把特教生隔離。金采蓁也直言，每個孩子都有受教權利，隔離並不是個好方法。她說明，該特教生是情緒障礙，在普通課融合時發生狀況，老師不了解就會硬碰硬，但情緒障礙生脾氣更硬，才會爆發衝突。
金采蓁表示，根據CRPD（Convention on the Rights of Persons with Disabilities）身心障礙者權利公約，不能隔離任何一個孩子，以上述特教高中生為例，他是情緒障礙，畢業後也是會進入社會，認為應在學校時期就建構好環境，增加同學對特殊生的了解，才能減少衝突發生，「及時接住每一個需要被接住的孩子」。