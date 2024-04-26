逾8.5萬移工失聯！勞動部修法嚴懲非法雇主及媒介、從源頭遏阻

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勞動部指出，112年度移工失聯3萬1,556人（發生率4.20%），較111年度失聯4萬1,203人（發生率5.96%）明顯下降。112年度共查獲失聯移工2萬7,048人、非法雇主2,999人、非法仲介506人。另113年1月至2月當期發生失聯3,650人，亦較112年同期6,197人下降。
勞動部表示，自去年已跨部會鬆綁移工政策，包括6月開放各級營造業移工並再調高名額至1.5萬名；調高農業移工名額至1.2萬名、修正小型農戶核配比率1：1，並擴大農糧工作範圍及新增林業；新增製造業承接轉出移工增額5%機制；放寬機構看護將護理人力納入本外勞1:1比例計算；10月再家庭看護移工增列3大類對象多元認定免評巴氏量表；開放特定工廠移工6,000名。
為加強對家事移工權益保障，降低失聯發生，勞動部已推動4大強化措施，111年5月1日起職災保險法強制雇主應為家事移工投保勞工職業災害保險，每月保費45元；111年8月10日起新聘家事移工月薪調至2萬元，且可銜接中階技術工作；112年1月1日開辦新聘家事移工入國講習服務，提升家事移工權益認知；112年1月1日起與衛福部共同推動家庭看護移工短期替代照顧服務，鼓勵雇主安排移工休假，保障家事移工休假權益。
此外，勞動部自海外源頭管理，將加強外國仲介源頭選工責任，112年9月已修法建立失聯率過高外國仲介暫停引進機制，113年3月啟動首波停權處分，預計將於113年6月處分停權。
勞動部還將研議課予外國仲介應負擔失聯移工遣返、收容及醫療等連帶責任；對於失聯情形較嚴重的國家，則將循雙邊會議要求改善，並檢討調整勞務合作策略。
勞動部和移民署及國安團隊合作，113年度截至2月底，已查獲失聯移工5,095人、非法雇主439人，未來將持續結合移民署及國安團隊合作查處並加速遣返。另勞動部提供檢舉非法雇主及非法媒介者之檢舉獎金，核發每案獎金5,000元至7萬元不等，鼓勵民眾檢舉。
為加強嚇阻並嚴懲非法容留、聘僱及非法媒介外國人工作等行為，勞動部表示，已擬具就服法部分條文修正草案，未來將針對非法僱用由現行依每案15萬元到75萬元裁罰，提高為依每人計罰；另提高非法媒介罰鍰3倍，從每案10萬到50萬元罰鍰，提高依每人開罰30萬元到150萬元，且加重刑責。