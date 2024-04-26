再一起大雨「路樹倒塌」砸人！彰化郵差騎車無辜遭砸 搶救不治
台灣鋒面發威，大雨襲台，今（26）日中午12時30分許，彰化縣一名45歲的孫姓郵差，騎車行經芬園鄉彰南路一段600號附近時，路旁的黃花風鈴木倒塌，孫男瞬間被砸中倒地，當場血流滿面、失去呼吸心跳，送往草屯佑民醫院急救，最終仍傷重宣告不治。
記者孫唯容／綜合報導
消防局指出，今天下午12點27分，46歲孫姓郵差騎乘郵局機車，行經彰化縣芬園鄉彰南路一段600號，路旁1棵黃花風鈴木疑似因為風雨過大應聲倒塌，正巧壓到孫男，連人帶車被重壓在樹底，消防人員趕抵現場用破壞器材將大樹鋸開後，將孫男拉出，不過人已失去呼吸心跳，緊急送往草屯佑民醫院搶救，仍因傷重於下午1點35分宣告不治。
澄清湖散步遭路樹重砸頭部慘死 風景區緊急封園1週
該案也並非今天第一起意外事故，南台灣大雨不斷，氣象署也發佈大雷雨訊息。今天上午10時許，66歲李姓男子獨自前往鳥松區澄清湖園區步道散步時，突遭從天而降的相思樹重砸頭部，當場倒地昏迷、失去呼吸心跳，救護人員到場時，發現李男頭部、腳部有撕裂傷，並有腰部骨折情形，緊急將人送往高雄長庚醫院救治，經過2小時搶救，最終仍因傷重宣告不治。
對此，台水公司第七區管理處表示，近日來因地震後及高雄地區滯留鋒面強降雨造成土壤鬆動，導致澄清湖風景區內發生遊客不幸遭倒塌路樹壓住傷亡事故，為維護遊客安全避免憾事發生，將清理修剪園區內有致災風險樹木，澄清湖風景區自26日下午12點起臨時封園一週，預計至5月3日，確認安全無虞後，才會重新開園。