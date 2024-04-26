《不夠善良》林依晨沒脫衣服就上床祕辛曝！柯震東吻破許瑋甯嘴唇

我是廣告 請繼續往下閱讀
提到拍攝過程，林依晨表示，「譽庭姐對演員很尊重，請場記畫了非常清楚的分鏡圖，還仔細的對折之後推到我面前，那個動作很貼心，讓人很有安全感。」而她與藍葦華首度合作就拍床戲，她也稱讚對方是讓人很信賴的對手，「就好像人有的時候會對一個還很陌生的人分享自己最隱晦的心事一樣，反而很貼近這場戲的氛圍，所以拍攝的時候我可以完全的、專注的把自己交給角色、交給情節。」
林依晨產後復出首部作品就接下了這個「肯定會被罵」的角色，她坦言沒有絲毫猶豫，對她而言最在意的只有「好角色」而非「善良的角色」，她喜歡劇本中慶芬的那些不夠善良卻非常人性、非常立體的刻畫。她表示，在讀本時，徐譽庭解析角色個性，「慶芬個性很輕盈，因為她生命中的難題總是很輕易的就達成了，包括擁有1個幸福的家；但12年後的慶芬卻因為心中的魔，哼起了變調的天鵝湖，同時緩緩的攪動著手裡的毒藥，那是她為自己調配的毒藥。」
至於簡慶芬最終會不會因為這杯自製的毒藥而離婚，林依晨笑笑說：「重點不是答案，而是過程！」
另一個劇情高潮則是進入曖昧期的許瑋甯和柯震東，在劇組釋出的第7集預告中，迫不及待的柯震東竟以一記「直男式狠吻」，撞破了許瑋甯的嘴唇。這場原本應該充滿粉紅泡泡的吻戲拍攝狀況，卻被許瑋甯卻形容成「動作戲」，她笑說：「因為『直男式狠吻』需要非常大的力道，才能呈現撞破嘴唇的真實程度，也很考驗我跟柯震東的默契與信任度，幸好我們的默契還不錯，跟一般的浪漫戲非常的不一樣，很特別！」
至於粉絲們頻頻追問許瑋甯飾演的Rebecca究竟是否罹患乳癌？劇組至今依舊保密，導演徐譽庭也神祕表示：「這個世界上叫張怡靜的人很多！」《不夠善良的我們》完結篇將於本週六晚間9點於公視播出；晚間10點MyVideo及愛奇藝國際站更新上架；週日晚間8點於八大戲劇台播出。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道