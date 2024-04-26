傳台大教授葉丙成出任教育部政次！政學界評價兩極 教團憂這一點
準總統賴清德內閣人事近日陸續公告，教育部長將由中山大學校長鄭英耀接任，今（26）日傳出，台大電機系教授葉丙成將出任教育部政務次長，也讓外界對此評價兩極，教育團體認為，葉丙成提出的翻轉教育理念，雖獲得不少家長支持，但並非所有教師都支持，也提醒政策不能侷限於「網紅流量」思維，應該務實了解基層困境和狀況，直言「沒有具體的實務經驗，擔任政次後恐成高教、技職和國際兩岸教育的土石流」，目前葉丙成尚未對傳聞進行回應。
記者林莞茜／綜合報導
葉丙成目前為台大電機工程學系教授，同時也是台大創新技術學院D-School副院長、並創辦線上遊戲學習平台PaGamO以及實驗教育機構BTS無界塾，根據《自由時報》報導，葉丙成和前立委張廖萬堅，將出任新內閣教育部政務次長，消息一出，引發學政界兩派議論，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤認為，葉丙成長期與政府合作無間，可以說是創新教育代言人，若能把民間思維跟進步作法帶入高教體系跟教育部，這是好上加好「這是一張超級無敵好牌」。
不過，教育團體全教總指出，葉丙成過去提出的翻轉教育理念，雖獲得不少家長支持，但和教育現場狀況有落差，也並非所有教師都全然支持，且全教總對葉丙成也不是很了解、葉丙成對基層也可能不夠了解「未來還要再觀察其表現，也建議葉丙成多了解基層與教育現場狀況」。
升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則提到，過去葉丙成除了嘴巴說在小眾領域「創新」，對於複雜根本沒有具體的實務經驗，擔任政次後恐成高教、技職和國際兩岸教育的土石流，而目前高教需要的不是亮點，而是要面對私校退場、高教國際化、高教經費、研究人才不足，以及新南向僑外生、陸生等龐雜國內外問題，需要的是強大溝通協調的任務。