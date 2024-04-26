猴子成自拍達人！網紅夫妻前往印尼峇里島旅遊 猴子幫忙掌鏡
擁有近53萬人訂閱的英國網紅夫妻克洛伊（Chloe）和丈夫丹尼斯（Craig Dennis）前往印尼峇里島旅遊，並前往一座猴子森林生態園區，發現這邊的猴子會主動跟人合照，只要購買水果餵食，猴子甚至會乖乖地一起自拍，或是坐在人類身上享受下午，十分溫馴。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《每日郵報》，這對網紅夫妻前往烏布聖猴森林（Ubud Sacred Monkey Forest），當地是知名的獼猴棲息地，也是非常重要的聖地，整個園區約有1200隻猴子。遊客可以購買香蕉或花生餵食，並與猴子近距離接觸，因此猴子們都不會畏懼人類。
遊客也可以購買「跟猴子自拍」的服務，和猴子一起留下合影，拍攝人員會拍攝付費遊客與猴子的合照，並在期間讓猴子把手伸向相機，就猶如猴子動手自拍一樣。克洛伊跟丹尼斯和猴子一起拍照，兩個人刻意裝出驚訝的表情，猴子則向相機伸手，看起來就像是猴子拿相機跟兩人自拍，吸引不少網友點閱留言。
在拍攝過程中，還有隻小猴子緊緊抓住克洛伊，十分可愛又趣味。不過也有網友質疑，和猴子自拍為何還要另外付費？原來是因為2011年曾有一隻猴子真的用攝影師的相機留下自拍照，結果鬧上法庭，動保團體善待動物組織（PETA）認為此舉侵犯了猴子的版權，於是控告這名攝影師斯萊特（David Slater）刊登猴子自拍的照片是違法行為，後來斯萊特與PETA達成協議，未來會將這張照片所產生的收入，把25%捐給印尼的獼猴保育組織，才讓此事落幕。