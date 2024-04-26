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基隆醫院藥單標註「媽媽是婊子」！兇手是藥劑師　心情不好惹禍

▲一位媽媽24日帶著孩子前往衛生福利部基隆醫院看診，沒想到拿到藥單時，卻看到上面過敏史竟寫上：「媽媽是婊子！」後續院方找到兇手是藥劑師。（圖／取自爆怨公社）
▲一位媽媽24日帶著孩子前往衛生福利部基隆醫院看診，沒想到拿到藥單時，卻看到上面過敏史竟寫上：「媽媽是婊子！」後續院方找到兇手是藥劑師。（圖／取自爆怨公社）

記者孫唯容／綜合報導

一名基隆媽媽在社群爆料，24日帶著孩子到衛生福利部基隆醫院看診，拿起藥單時赫然發現寫著「媽媽是婊子」，醫護人員也立即道歉，但強調未鍵入相關字眼，不清楚為什麼會出現。後續基隆醫院立即展開內部清查，並表示今（26）日確認是院內藥劑師疑似因為生活和工作不順心，情緒崩潰之下才打出不雅字樣，該名藥劑師已經請辭。

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24日晚間，一名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」PO出一張藥單，並指出稍早帶兒子錢去衛福部基隆醫院看診，沒想到拿到藥單後卻突然發現過敏史欄位寫著「媽媽是婊子」，由於自己不曾和醫護人員大小聲、吵過架，因此大感不解，懷疑是在複製藥名過程中不小心弄錯，事後護理師也立刻向她道歉。

文章曝光後，引發大批網友關注，紛紛留言「離譜到了一個極致！」、「不會是被備註在健保卡裡吧」等。對此，基隆醫院說明，經了解當日情形，民眾看診完畢、領到處方箋後，發現處方箋內容含有不雅字眼，即向護理師反映；門診護理師表示並未鍵入相關字眼，不清楚為什麼會出現，當下即先向民眾致歉，並重新列印處方箋交付民眾。

後續基隆醫院展開內部調查，並主動通報衛生福利部及基隆市衛生局，經約談相關人員後，確定為人員疏失；院方表示，該事件導致病人家屬困擾、社會觀感不佳，損及醫院形象，經考績委員決議記二大過，涉案人員經約談後坦承不諱，也病人、病人家屬表達歉意，同時主提出書面辭呈。院方也表示，今天調查結果出爐後，再次致電當事人說明原委及致歉，盼能取得諒解，未來仍會繼續以優良醫療品質來服務基隆鄉親。

聲明全文：

1.首先感謝各界近日給予的指教，本院虛心接受指正，已就疏失部份進行內部檢討，並有相關策進作為。

2.本院第一時間成立調查小組並主動通報衛生福利部及基隆市衛生局。經約談相關人員後，確定為人員疏失，並於今（4/26）日召開考績委員會針對涉案人員進行懲處，因造成病人家屬困擾、社會觀感不佳，損及醫院形象，經考績委員決議予以一次記二大過。本次涉案人員經約談後坦承不諱，除深刻反省，向病人、病人家屬表達歉意，亦主動向單位主管提出書面辭呈，相關程序刻正辦理中。

3.本院於第一時間致電當事人給予關懷及表達歉意，並保證戮力追查事件原委。於調查結果出爐後，本院亦再次致電當事人說明原委及致歉，盼能取得諒解。

4.本院秉持毋枉毋縱原則，全力調查事件原委，未來仍繼續以優良醫療品質來服務基隆鄉親。針對此事件，本院會深刻檢討及再次致歉，懇請勿再轉傳相關圖文，避免造成當事人困擾及醫病關係緊張，以期事件早日圓滿落幕。

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