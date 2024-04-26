網路報稅還能抽獎！財政部：總獎金465萬、頭獎現金20萬
5月報稅季即將來臨，財政部台北國稅局表示，各地區國稅局聯合舉辦「行動e報稅 好禮相送」抽獎活動，只要自行使用網路或手機申報綜合所得稅，就有機會抽到大獎，總獎金465萬元。
記者鄭妤安/台北報導
台北國稅局指出，納稅義務人於112年度綜合所得稅結算申報期間（113年5月1日至113年5月31日），自行在國稅局以外處所使用網路報稅（含手機報稅），或符合適用稅額試算者自行（國稅局以外處所）至「財政部電子申報繳稅服務網站」以線上回復（含語音回復）確認或登錄繳稅者，就可以參加「網路報稅獎」抽獎，頭獎獎金高達20萬元。
民眾如果符合網路報稅獎抽獎條件且採用手機報稅、以e化方式繳稅或設定金融機構帳戶辦理直撥退稅者，再加碼抽「手機報稅加碼獎」、「e化繳退稅加碼獎」。
台北國稅局提到，112年度綜合所得稅網路報稅（含手機報稅）抽獎活動，獎項有「網路報稅獎」、「手機報稅加碼獎」及「e化繳退稅加碼獎」，獎項豐富。除了頭獎現金20萬元1名之外，還有貳獎獎10萬元2名，參獎5萬元3名，肆獎1萬元10名，伍獎5000元20名，陸獎1000元800名，普獎200元5000名。
另外，手機報稅加碼獎（符合網路報稅獎且使用手機報稅）有電子禮券500元3000名，e化繳退稅加碼獎則有電子禮券200元3000名。