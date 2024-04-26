7寶媽業配笑資源班！《讀書共和國》社長親道歉：沒慎選合作對象
網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽Sydney日前在與「讀書共和國」進行業配直播時，一度失言遭外界質疑恥笑、歧視「資源班」學生，隨即引起炎上風波。「讀書共和國」先是在臉書發出聲明，宣布與7寶媽Sydney終止所有合作，「讀書共和國」社長稍早也親自發聲道歉，表示「當初沒有慎選合作對象」。
記者賴禹妡／綜合報導
7寶媽Sydney日前在業配直播內，和兒子對談中提到「他們班（兒子班上）沒有人在資源班啦！我有問過老師」、「什麼資源班啦？太扯了」，當中還夾雜笑聲，讓外界質疑她在恥笑資源班的學生，隨即爆發炎上風波。
業配廠商「讀書共和國」昨（25）晚先發出聲明，表示針對與7寶媽Sydney為推廣閱讀所進行的活動，「讀書共和國」反對任何對資源班或個別學習狀態的歧視或嘲諷，先前業已終止前述活動，並停止所有合作，相關活動連結也已經失效或刪除。另就七寶媽與其經紀公司涉及違約部分，社群會委由律師處理。
「讀書共和國」稍早又於臉書貼出社長郭重興的聲明稿，內容提到與7寶媽Sydney合作過程中，對方發表不當言論，造成讀者困擾和傷害，引發了社會關注。首先要先對於沒有慎選合作對象，且事發後處理不夠徹底、周延，「有所延誤之處，向各位致上最真誠的道歉。」
郭重興表示，各種形式給予的責備與批評，他將帶領團隊秉持誠意接受所有指教，並展開相關檢討與改善作為。同時也感謝各界的意見，各方讀者的提醒都是源自於深切的期許，「讓我們記取教訓，也幫助團隊上了寶貴的一課」。
郭重興強調未來會更加審慎，盼望或能盡棉薄之力，為台灣社會帶來正向且源源不絕的文化能量，「再次感謝一路支持和愛護我們的讀者，出版事業當以讀者為中心，專心致力出版好書，全力推廣閱讀，是我所期許讀書共和國出版集團全體同仁懷抱的初衷和熱情。」